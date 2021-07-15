В ЕР предложили ввести обязательное страхование для волонтеров

"Единая Россия" подготовит и внесет в новом созыве Госдумы законопроект об обязательном страховании для волонтеров. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.

Этой теме должна быть посвящена отдельная государственная программа, уверен секретарь Генсовета "Единой России". Необходимые законодательные изменения партия подготовит вместе с кабмином и Ассоциацией волонтерских центров России.

Турчак подчеркнул, что это особенно актуально для волонтеров, которые работают в очагах лесных пожаров, в зонах подтопления, в ковид-госпиталях в красных зонах.

Инициативу секретаря Генсовета поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.