В ГД оценили готовность Европарламента не признавать российские выборы

Комитет Европарламента предложил готовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму. По словам председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, это прямое вмешательство в российские выборы.

С таким призывом ранее выступил комитет Европарламента по иностранным делам. Депутаты предлагают Евросоюзу готовиться не признавать результаты выборов в российскую Госдуму "в случае нарушения демократических принципов".

Слуцкий напомнил, что евродепутаты не в первый раз говорят о готовности не признавать новый состав Госдумы. "Это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы в России", - заявил он журналистам.

Политик выразил уверенность в том, что выборы в российский парламент пройдут по демократическим стандартам. А удостовериться в этом смогут независимые иностранные наблюдатели, которых непременно пригласит Россия. "Очень рассчитываем на непредвзятые и неангажированные оценки, - подчеркнул глава комитета. - И тогда Европарламенту просто будет нечем крыть".

Выборы в Госдуму, а также ряд других кампаний запланированы на 17-19 сентября.