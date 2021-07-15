В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек

После сильных дождей в Германии по меньшей мере 7 человек погибли, еще до 60 граждан числятся пропавшими без вести.

Как сообщает портал Hamburger Morgenpost, дожди, возникшие из-за циклона Бернд, идут в ФРГ с понедельника, 12 июля. Больше всего от стихии пострадали западные и юго-западные регионы страны. Улицы городов затапливаются, реки выходят из берегов.

Только в округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце от удара стихии погибли минимум 4 человека. В каких регионах погибли еще три человека, издание не уточняет. Точное число пропавших без вести граждан полиция Германии пока назвать не может, по предварительным данным, их число может достигать 60 человек.