В Госдуму внесены поправки о штрафах за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за выброшенных питомцев и другие нарушения законодательства в области обращения с животными. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 200 тыс. рублей.

Поправки в КоАП вместе с Крашенинниковым внес глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона "Об ответственном обращении с животными". Этот документ был принят еще в 2018 году, однако наказания не было.

Как пояснил Крашенинников, ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица).

В частности, за несоблюдение общих требований к содержанию животных будут предусмотрены предупреждение или штраф для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц - штраф от 5 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц - от 15 до 30 тыс. рублей.

За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, санкции возрастут. Штраф для граждан составит от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф для граждан составит от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Поправки вводят и другие санкции. Так, за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с ними штрафы составят до 30 тыс. рублей. Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию повлечет штраф до 100 тыс. рублей. А нарушения при обращении с животными без владельцев может стоить гражданину 5 тыс. рублей, юрлицу - до 50 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля.

Принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными, отметил Павел Крашенинников.