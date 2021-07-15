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15.07.2021 20:08
Рубрика: В мире

В Греции и Франции разогнали противников вакцинации

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Тысячи людей собрались в Афинах у здания парламента, требуя отменить принудительную вакцинацию медиков и отказаться от расширения прививочной кампании на подростков.

В крупнейших городах Франции также прошли акции протеста граждан, возмущенных планами президента Эмманюэля Макрона ввести санитарные пропуска, свидетельствующие о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Без них невозможно будет попасть ни в рестораны, ни в развлекательные заведения, ни в поезда и самолеты. Для разгона манифестантов в Париже и Лионе полиция применила слезоточивый газ.

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Тем временем число заболевших в мире продолжает расти. Ситуация ухудшилась даже в Израиле, где полностью вакцинированы более 76 процентов взрослого населения. Если в середине июня речь шла о менее чем 300 инфицированных, то сейчас в стране уже более 5 тысяч носителей коронавируса. Правда, число тяжелобольных существенно не изменилось, и власти не спешат вводить новые ограничения.

По мнению премьера Нафтали Беннета, граждане Израиля должны сами следить за своим здоровьем, носить маски, делать тесты, уходить на карантин после возвращения из-за границы или контакта с заболевшим. При этом он рекомендовал соотечественникам не планировать поездки за рубеж.

В мире Европа Греция В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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