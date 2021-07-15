В GTA Online появятся уличные гонки и тюнинг автомобилей

В популярную компьютерную игру Grand Theft Auto Online добавят уличные гонки и тюнинг автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.

Rockstar Games пообещали, что в обновлении появятся уровни репутации гонщиков. Чем больше уровень репутации, тем больше бонусов будет получать игрок. При этом наиболее авторитетные гонщики смогут организовывать собственные встречи "уличных гонщиков".

Всего игроков ожидают 3 вида гонок - заезд один на один, гонка до четырех игроков и гонка на время. Кроме того, появится возможность начать заезд на четверых игроков в режиме "свободной езды". Релиз дополнения состоится 20 июля.