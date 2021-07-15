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15.07.2021 12:00
Рубрика: В мире

В Испании признали частично незаконным карантин весной 2020 года

Текст: Юрий Когалов

Конституционный суд Испании признал частично незаконным введение властями домашней изоляции граждан весной 2020 года. Как отмечает El Mundo, дебаты по этому вопросу велись несколько недель, а решение в итоге было принято с перевесом всего в один голос - 6 из 11 судей.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Согласно вердикту, ограничение ряда основных прав (в первую очередь, свободы передвижения) было чрезмерным, поскольку на тот момент в стране был объявлен режим тревоги, а не чрезвычайное положение. Последнее, действительно, позволяет властям пойти на такие шаги, но пока режим ЧП не объявлен, они не имели права вводить столь жесткие ограничения.

Решение было вынесено по итогам рассмотрении жалобы о неконституционных действиях правительства, поданной партией "Вокс". При этом суд отклонил претензии на ограничения экономической деятельности, по мнению судей, они были довольно мягкими и не сводились к фактической остановке деятельности.

В то же время КС признал, что самые жесткие меры, предпринятые правительством, были оправданы с точки зрения охраны здоровья граждан. Они были подходящими и соразмерными и соответствовали принятым в других странах и предложенным международными организациями. А вот способ их применения в суде назвали неправильным: применять их во время режима тревоги было нельзя.

И это значит, что теперь все наложенные за тот период штрафы могут быть оспорены и аннулированы.

Напомним, в середине марта 2020 года правительство Испании объявило режим тревоги и ограничило передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости (на работу, за продуктами, лекарствами, для выгула собак). Средний размер штрафов составлял порядка 600 евро.

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