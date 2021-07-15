В Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В фонде считают, что препарат сократит сроки вакцинации населения страны и ускорит создание коллективного иммунитета.

Казахстан в феврале этого года уже зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск.

Вакцина "Спутник Лайт" является однокомпонентной версией "Спутника V". Препарат построен на аденовирусе 26-го типа, для выработки иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки.