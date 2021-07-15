В Кремле не подвергают сомнению территориальную целостность Украины

Не стоит воспринимать обсуждение экспертами статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" как территориальные претензии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Статья главы государства была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. В ней Путин, в частности, заявил, что возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия.

"В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее. Что касается обсуждения статьи, оно действительно ведется очень активно", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что статья стала резонансной и привлекла к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разные точки зрения.

"Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - подчеркнул Песков.