В метро Москвы на три недели закроется участок "красной" ветки

С 17 июля по 8 августа закроется участок Сокольнической ветки столичного метро - от "Спортивной" до "Тропарево". Временные ограничения в пресс-службе департамента транспорта объясняют подготовкой к запуску юго-западного участка Большой кольцевой линии.

В центре зала станции "Проспект Вернадского", по информации дептранса, построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. Строители демонтируют часть существующих конструкций и возведут новые. Проложат и новые инженерные коммуникации.

"На месте будущего перехода сейчас кабели, которые необходимо отключить и переложить, - рассказали в департаменте. - На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить". Придется вырубить напряжение и на соседних "Университете" и "Юго-Западной". Как объяснили в дептрансе, станции связаны между собой, напряжение там может быть нестабильным, из-за чего могут возникнуть сбои в движении поездов, работе турникетов и эскалаторов.

В дни, пока участок закрыт, между "Спортивной" и "Тропарево" с 5.30 утра до 2 часов ночи будут ходить около 200 бесплатных автобусов КМ. Интервал - меньше минуты.