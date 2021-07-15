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15.07.2021 23:18
Рубрика: Экономика

В метро Москвы на три недели закроется участок "красной" ветки

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8510)
С 17 июля по 8 августа закроется участок Сокольнической ветки столичного метро - от "Спортивной" до "Тропарево". Временные ограничения в пресс-службе департамента транспорта объясняют подготовкой к запуску юго-западного участка Большой кольцевой линии.

В центре зала станции "Проспект Вернадского", по информации дептранса, построят пересадку на одноименную станцию БКЛ. Строители демонтируют часть существующих конструкций и возведут новые. Проложат и новые инженерные коммуникации.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"На месте будущего перехода сейчас кабели, которые необходимо отключить и переложить, - рассказали в департаменте. - На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить". Придется вырубить напряжение и на соседних "Университете" и "Юго-Западной". Как объяснили в дептрансе, станции связаны между собой, напряжение там может быть нестабильным, из-за чего могут возникнуть сбои в движении поездов, работе турникетов и эскалаторов.

В дни, пока участок закрыт, между "Спортивной" и "Тропарево" с 5.30 утра до 2 часов ночи будут ходить около 200 бесплатных автобусов КМ. Интервал - меньше минуты.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Расширение московского метро

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