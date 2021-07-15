В МИД дали оценку заявлению талибов о трехмесячном перемирии

Заявление радикального движения "Талибан" (признано террористическим в РФ и запрещено) о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения из "черного списка" ООН является позитивным, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Хотя мы предпочли бы не трехмесячное, а более длительный период перемирия", - цитирует РИА Новости Кабулова.

"Талибан" предложил трехмесячное перемирие, но потребовал от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников. По мнению члена правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надера Надери, освобождение ранее 5 тысяч радикалов из заключения не улучшило ситуацию, а привело к эскалации.

В четверг в Кабуле должна состояться встреча членов делегации, которая направится для переговоров в Доху с талибами. В ее состав должны войти бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.