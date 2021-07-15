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15.07.2021 20:31
Рубрика: Общество

В ОАЭ научились вызывать дождь с помощью электричества

Текст: Евгения Думанская
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В некоторых районах Объединенных Арабских Эмиратов уже второй день идут сильные дожди, хотя летом обычно засушливый сезон с сильной жарой, сообщили местные синоптики.

Фото: Ирина Белова/РГ
В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков

Специалисты рассказали, что дожди пошли после экспериментов с новыми технологиями вызова осадков. Летом в ОАЭ сухо, днем зачастую стоит жара около 50 градусов, а осадки не выпадают. Ливни были в разных районах страны, включая столичный эмират.

Кроме того, как передает РИА Новости, осадки ожидают в Катаре, где летом тоже обычно страдают от засухи. Дожди прогнозируются с субботы и до середины следующей недели. Отмечается, что в Катаре летом осадки не выпадают вообще, а с прошлой осени дожди были всего пару раз.

В засушливых странах власти активно ищут способы вызова осадков. В ОАЭ с весны начали тестировать дроны, которые способны вызывать дождь без химикатов - с помощью электрических зарядов.

Общество Наука В мире Ближний Восток ОАЭ

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