В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при задержке авиарейса

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров в случае задержки рейсов. Как пояснили в ведомстве, чаще всего задержки бывают связаны с техническими проблемами, плохими погодными условиями и поздним прибытием самолета.

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, при этом перевозчик обязан вернуть стоимость билета, даже если он был "невозвратным". Также пассажир может обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки. Например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии.

Как пояснили в ведомстве, к претензии нужно приложить копии документов, подтверждающих убытки. Претензия подается перевозчику в аэропорту вылета или пункта назначения. При внутренних перевозках у пассажира есть шесть месяцев со дня задержки рейса, чтобы обратиться с претензией. Также можно обратиться за компенсацией морального вреда.

Кроме того, клиент имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Штраф устанавливается в сумме 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета. Однако эта мера действует только в том случае, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности самолета или иных обстоятельств, не зависящих от авиакомпании.

Также при задержке рейса пассажиры имеют право на: организацию хранения багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (при перелете с ребенком в возрасте до семи лет). Если рейс задерживаться более чем на два часа, пассажир имеет право на обеспечение прохладительными напитками, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

При задержке рейса более чем на четыре часа пассажиры имеют право на обеспечение горячим питанием. Далее питание предоставляется каждые шесть часов задержки рейса в дневное время, а ночью - каждые восемь часов.

Если вылет задерживается на более чем шесть часов в ночное время, или более чем на на восемь часов днем, пассажиры имеют право на размещение в гостинице, а также доставку транспортом до гостиницы и обратно в аэропорт.

"При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами Российской Федерации", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

Как добавили в ведомстве, за консультацией и помощью при составлении претензии к авиаперевозчику можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъекту.