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15.07.2021 18:02
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при задержке авиарейса

Текст: Евгения Думанская
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров в случае задержки рейсов. Как пояснили в ведомстве, чаще всего задержки бывают связаны с техническими проблемами, плохими погодными условиями и поздним прибытием самолета.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: ТАСС
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При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, при этом перевозчик обязан вернуть стоимость билета, даже если он был "невозвратным". Также пассажир может обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки. Например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии.

Как пояснили в ведомстве, к претензии нужно приложить копии документов, подтверждающих убытки. Претензия подается перевозчику в аэропорту вылета или пункта назначения. При внутренних перевозках у пассажира есть шесть месяцев со дня задержки рейса, чтобы обратиться с претензией. Также можно обратиться за компенсацией морального вреда.

Кроме того, клиент имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Штраф устанавливается в сумме 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета. Однако эта мера действует только в том случае, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности самолета или иных обстоятельств, не зависящих от авиакомпании.

Также при задержке рейса пассажиры имеют право на: организацию хранения багажа, предоставление комнаты матери и ребенка (при перелете с ребенком в возрасте до семи лет). Если рейс задерживаться более чем на два часа, пассажир имеет право на обеспечение прохладительными напитками, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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При задержке рейса более чем на четыре часа пассажиры имеют право на обеспечение горячим питанием. Далее питание предоставляется каждые шесть часов задержки рейса в дневное время, а ночью - каждые восемь часов.

Если вылет задерживается на более чем шесть часов в ночное время, или более чем на на восемь часов днем, пассажиры имеют право на размещение в гостинице, а также доставку транспортом до гостиницы и обратно в аэропорт.

"При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами Российской Федерации", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

Как добавили в ведомстве, за консультацией и помощью при составлении претензии к авиаперевозчику можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъекту.

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