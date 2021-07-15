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Рубрика: Власть

На новый уровень

В России и Китае стартовали мероприятия, приуроченные к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
Российская газета - Спецвыпуск № 158(8509)
В России и Китае стартовала серия юбилейных мероприятий, приуроченных к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

На церемонии старта мероприятий "Общие границы и добрососедство" заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ и посол России в КНР Андрей Денисов обозначили направление двустороннего стратегического партнерства - ориентир на молодое поколение.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Взаимная поддержка служит базовой ценностью отношений между РФ и Китаем

Шэнь Юэюэ в своем выступлении отметила, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выходят на новый, более высокий уровень.

"Нам хотелось бы заложить прочную социальную базу двусторонних отношений, чтобы Китай и Россия навечно были добрыми соседями, верными друзьями и хорошими партнерами", - сказала Шэнь Юэюэ.

Андрей Денисов призвал молодое поколение России и Китая "сеять семена мира и дружбы, укреплять социальный фундамент российско-китайской дружбы".

Фото: Медиакорпорация Китая

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в своем выступлении сказал, что дружба Китая и России должна передаваться из поколения в поколение, а отношения между двумя странами должны быть стабильными и долгосрочными.

Фото: Медиакорпорация Китая

"Надеюсь, что китайские и российские дети будут учиться друг у друга, станут высокими профессионалами и будут активно поддерживать китайско-российскую дружбу", - отметил в своем выступлении дипломат.

Фото: Медиакорпорация Китая

После церемонии открытия мероприятий Шэнь Юэюэ, Андрей Денисов и другие почетные гости из двух стран ознакомились с развитием двусторонних аэрокосмических и других научно-технических проектов, а также открыли первый Парк детской дружбы Китая и России.

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