В России и Китае стартовала серия юбилейных мероприятий, приуроченных к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

На церемонии старта мероприятий "Общие границы и добрососедство" заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ и посол России в КНР Андрей Денисов обозначили направление двустороннего стратегического партнерства - ориентир на молодое поколение.

Шэнь Юэюэ в своем выступлении отметила, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выходят на новый, более высокий уровень.

"Нам хотелось бы заложить прочную социальную базу двусторонних отношений, чтобы Китай и Россия навечно были добрыми соседями, верными друзьями и хорошими партнерами", - сказала Шэнь Юэюэ.

Андрей Денисов призвал молодое поколение России и Китая "сеять семена мира и дружбы, укреплять социальный фундамент российско-китайской дружбы".

Фото: Медиакорпорация Китая

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в своем выступлении сказал, что дружба Китая и России должна передаваться из поколения в поколение, а отношения между двумя странами должны быть стабильными и долгосрочными.

Фото: Медиакорпорация Китая

"Надеюсь, что китайские и российские дети будут учиться друг у друга, станут высокими профессионалами и будут активно поддерживать китайско-российскую дружбу", - отметил в своем выступлении дипломат.

Фото: Медиакорпорация Китая

После церемонии открытия мероприятий Шэнь Юэюэ, Андрей Денисов и другие почетные гости из двух стран ознакомились с развитием двусторонних аэрокосмических и других научно-технических проектов, а также открыли первый Парк детской дружбы Китая и России.