В Россию поступил первый импортный сахар

В Россию ввезли первые 37,4 тысячи тонн импортного сахар без пошлины. Это должно насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Но эксперты говорят, что цена на импортный сахар выше, и ввезенный объем ни на что не повлияет.

По данным Минсельхоза на 9 июля, всего по заключенным контрактам в рамках квоты на беспошлинный ввоз в страну (350 тыс. тонн) импортировано чуть больше 37,4 тыс. тонны белого сахара. Основные поставщики - Алжир, Марокко, ОАЭ, Бразилия и Германия.

"В совокупности с другими мерами поддержки и регулирования сахарной отрасли квота на беспошлинный импорт способствует увеличению предложения сахара на внутреннем рынке и обеспечению промышленных потребителей необходимым сырьем", - считают в ведомстве.

Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за тонну. Но ввезти за это период можно до 350 тыс. тонн.

По планам Минсельхоза, введение такой меры позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке. В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). Это привело к резкому росту цен на него. В результате власти заморозили цены на сахар до 1 июня 2021 года на уровне 36 рублей за кг в опте и 45 рублей за кг в рознице. Но в этом году, по данным Минсельхоза на 5 июля, площади под сахарной свеклой увеличены примерно на 10% (до 1,022 млн га). Это также позволит нормализовать ситуацию. Кроме того, в этом году сев сахарной свеклы начался позже обычного на 2-3 недели. Дополнительный объем импортного сахара позволит россиянам безболезненно дождаться нового урожая в летний период консерваций.

Ввозить импортный сахар в рамках квоты в 350 тыс. тонн разрешено государственной "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). На вопросы "РГ", по какой цене закуплены первые партии сахара и кто их купил в России, в ОЗК не ответили.

Ввезенные 37,4 тыс. тонн импортного сахара не повлияет ни на цены, ни на обеспеченность продуктом, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Во-первых, даже без пошлины этот объем был ввезен по "космическим" ценам - точно выше тех, по которым продается отечественный сахар. Дело в том, что сильно выросла стоимость фрахта на фоне пандемии. А, кроме того, в мире запасы сахара практически исчерпаны. По оценке ИКАР, оптовые цены на сахар в России вне соглашения о заморозке и так почти непрерывно снижаются: с 46,8 рубля до 41,3 рубля за кг в данный момент. Помимо прочего, затрудняют поставки отсутствие в России инфраструктуры перевалки продовольствия в мешках и слингах. Во-вторых, дешевого российского сахара и без импорта отечественным потребителям и так хватает до следующего сезона (помимо прошлогоднего урожая, есть еще запасы). Поэтому ввезенный импортный дорогой сахар не востребован российскими потребителями.

"В импортном сахаре у нас нет необходимости", - уверен Рылько.

По его мнению, снять остроту вопроса цены на сахар поможет интервенционный фонд, который сейчас создается в России по аналогии с зерном. Когда цены низкие, зерно закупают у производителей в госфонд - и цены растут. А когда слишком высокие, из госфонда продают зерно - и цены под давлением дополнительного предложения снижаются. Минсельхоз предлагает создать в госфонде запас в 250 тыс. тонн сахара.

Впрочем, пока неясно, какой урожай сахарной свеклы мы получим в этом году. Отсюда непонятно, каких цен на сахар ждать в сезоне и будет ли достаточно механизма интервенций для их сдерживания. Хотя площади под сахарной свеклой и были увеличены, на юге и центре страны сейчас стоит жара, что может негативно сказаться на посевах, говорит Дмитрий Рылько.