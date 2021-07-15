В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia дешевле 3000 рублей

Российские пользователи могут приобрести новый кнопочный телефон Nokia 110 4G, который отличается от традиционных "бабушкофонов" поддержкой сетей четвертого поколения и технологии передачи голоса VoLTE с более высоким качеством связи.

Nokia 110 4G также поддерживает прием FM-программ, воспроизводит MP3-файлы, оснащен встроенной камерой и слотом microSD для карт памяти.

Nokia 110 4G

Кроме того, в телефоне есть выход в интернет и в встроенные игры, поддерживается функция проговаривания текстов на экране и действий пользователя. Аппарат достаточно "живучий" благодаря батарее на 1020 мАч.

Его "младший брат", Nokia 105 4G, имеет все те же функции, что и Nokia 110 4G, но не поддерживает воспроизведение MP3.

Nokia 105 4G

Стоимость Nokia 110 4G составляет 2990 рублей, Nokia 105 4G обойдется в 2690 рублей.