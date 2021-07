В США выходит скандальная книга о правлении Трампа

В США выходит скандальная бывшего главного высшего генерала США Майка Милли о Трампе. Во время и после правления 45-го американского президента в Штатах выходило несколько книг лиц, когда-то приближенных к нему, в частности советника по национальной безопасности Джона Болтона, его племянницы Мэри Трамп, дочери старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, умершего в 1981 году в возрасте 42 лет, в которых в негативном свете говорилось о личных и деловых качествах президента.

Однако новая книга двух репортеров Washington Post, основанная на откровениях генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, рискует превзойти предыдущие бестселлеры "из жизни Трампа" по степени уничижительных характеристик. Впервые в американской истории еще недавно второй в американской военной иерархии генерал выступает с такими резкими высказываниями и обвинениями в адрес бывшего Верховного главнокомандующего.

Как отмечает издание Intelligencer, получившее копию произведения Милли с претенциозным названием из заглавных букв - I Alone Can Fix It ("Я Один Могу Это Исправить"), которая должна выйти 20 июля, генерал сравнил попытки Дональда Трампа удержать власть после выборов 2020 года ни много ни мало с действиями Адольфа Гитлера, заявив, что президент проповедует "Евангелие фюрера" со своей "ложью о выборах". Генерал Пентагона незадолго до осады 6 января в Капитолии сказал, что Трамп привел страну на грань своего собственного "момента рейхстага", рассматривая голосование по выборам президента как потенциальную угрозу американской демократии.

Милли "ответил благодарностью" своему бывшему патрону: ведь именно Трамп настоял на назначении Милли председателем Объединенного комитета начальников штабов в 2018 году, несмотря на серьезные возражения министра обороны Джеймса Мэттиса и представителей высшего американского генералитета. Экспертам непонятна столь резкая критика экс-президента со стороны генерала: его пребывание на вершине Пентагона было относительно спокойным до прошлого лета, когда он появился в форме во время группового фото для кампании Трампа на Лафайет-сквер после разгона протестующих перед Белым домом. Позже Милли извинился за то, что создал "представление о военных, как о людях, вовлеченных во внутреннюю политику". В связи со слухами о военном перевороте, раскрученными демократами и либеральными СМИ США в течение нескольких месяцев до выборов, высшее военное руководство страны предприняло беспрецедентный шаг в августе 2020 года, пояснив, что "военные не будут играть никакой роли в предстоящих президентских выборах.

"Я глубоко верю в принцип аполитичности вооруженных сил США, - сказал Милли в августе 2020 года, отвечая на вопросы двух демократических членов комитета Палаты представителей по вооруженным силам. - В случае возникновения спора по поводу некоторых аспектов выборов, по закону, все они должны разрешаться в судах США и конгрессе, а не американскими военными. Я не вижу роли вооруженных сил США в этом процессе". Заявления были сделаны после того, как Милли поговорил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и другими демократами, которые добивались гарантий, что военные не вмешаются, если Трамп издаст неконституционный указ о вмешательстве в выборы или способствует попытке государственного переворота.

Теперь Милли уверяет, что начал беспокоится о поведении Трампа, когда, по его словам, президент якобы "погрузил страну в хаос после дня голосования (3 ноября 2020 года)". Семь дней спустя Милли позвонил его "старый друг" и прямо предупредил, что Трамп и его союзники попытаются "свергнуть правительство". Милли был уверен, что любые попытки Трампа удержать власть будут пресечены, потому что военные не пойдут на это. "Они могут попробовать, но у них ничего не получится, - сказал он своим помощникам. - Мы ребята с оружием". Генерал пошел дальше и в своих откровениях для книги сравнил США с хрупкой Веймарской республикой Германии в начале 1930-х годов. "Это момент Рейхстага", - сказал он, имея в виду поджог парламента Германии, который Гитлер использовал в качестве предлога для того, чтобы захватить абсолютную власть и разрушить демократию. После того как Байден принял присягу 20 января и Трамп наконец стал экс-президентом, бывшая первая леди Мишель Обама встретила Милли в Капитолии и спросила, как он себя чувствует. "Сегодня ни у кого нет более широкой улыбки, чем у меня, - сказал он. - Вы не можете увидеть это под моей маской, но я это вижу".

Представитель Милли, полковник армии Дэйв Батлер, в четверг отказался комментировать выдержки из книги, сообщает CNN. Трамп опроверг высказывания главы его бывшего военного консультативного совета. "Я никогда никому не угрожал переворотом нашего правительства и не говорил о нем. Это смешно! Извините, что сообщаю вам, но выборы - это моя форма "переворота", и если бы я собирался совершить переворот, то один из последних людей, с которым я хотел бы это сделать, был бы генерал Марк Милли", - отметил Трамп в заявлении, опубликованном его личным кабинетом в четверг.