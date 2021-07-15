В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей

В США из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса стали чаще госпитализировать детей и молодых непривитых людей. Их помещают в реанимации, либо на ИВЛ в "тревожном количестве", предупреждают представители здравоохранения по всей стране.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, уровень вакцинации среди молодых людей ниже, чем среди пожилых американцев и лиц среднего возраста. Чуть менее половины граждан США в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 39 полностью вакцинированы. Это число еще ниже для детей от 12 до 18 лет, которые недавно получили право на вакцинацию.

"Пожалуйста, будьте в безопасности, а если вам 12 лет и старше - защитите себя", - написал в Twitter доктор Томас Доббс, санитарный врач штата Миссисипи. По его словам, семь детей в штате были госпитализированы в реанимацию с коронавирусом, двое находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Большинство госпитализаций и смертей приходится на людей, которые не были вакцинированы. Между тем, "дельта"-вариант быстро распространяется по США. Официальные лица предупредили, что этот штамм более заразен и потенциально опаснее. Доктор Энтони Фаучи, главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям в США, сказал, что этот вариант представляет собой "величайшую угрозу" в борьбе с пандемией коронавируса.

Доктор Скотт Готтлиб, бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, заявил, что с мутирующим "дельта"-вариантом "худшее еще впереди". "Он будет активно распространяться по стране в течение августа и сентября, может быть, и в октябре. Это то, что показывает моделирование, это то, что мы ожидали, что пик этой эпидемии действительно будет где-то в конце сентября, когда школьники и студенты вернутся в учебные заведения", - сказал он в среду в интервью на телеканале CNBC.

Президент США Джо Байден призывает американцев как можно быстрее пройти вакцинацию из-за "дельта"-варианта, особенно молодых людей, которые, по его словам, подвергаются большему риску. "Данные ясны: если вы не вакцинированы, вы рискуете серьезно заболеть, умереть или распространить болезнь", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.