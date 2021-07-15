В ВОЗ дали рекомендации по международным поездкам

По мнению комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, справка о вакцинации не должна быть обязательным условием для международных поездок.

Как пояснили в комитете, пока в мире ограничен доступ к вакцинам, поэтому членам ВОЗ не следует "требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие".

Также государствам-членам ВОЗ рекомендуется рассмотреть возможность "облегчения" международных поездок путем отмены тестирования на коронавирус и требования о соблюдении карантина. Однако указывается, что такие меры можно применять только после тщательной оценки риска.

Кроме того, комитет ВОЗ предлагает "признать все вакцины", которые включены в список рекомендованных международной организацией препаратов.

Сейчас, как отмечает ТАСС, в перечне следующие препараты: Sinopharm, Sinovac, Comirnaty, Janssen, Moderna и AstraZeneca.