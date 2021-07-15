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Мое знакомство с Китаем состоялось в конце восьмидесятых, когда группа выпускников советских вузов была направлена в КНР для продолжения образования и изучения китайского языка в местных университетах с последующим устройством на работу в филиалы советских внешнеторговых объединений в Поднебесной.
За 30 лет страна превратилась в промышленную сверхдержаву, сейчас Китай уже совсем другой. Фото: Виктор Авдеев За 30 лет страна превратилась в промышленную сверхдержаву, сейчас Китай уже совсем другой. Фото: Виктор Авдеев
За 30 лет страна превратилась в промышленную сверхдержаву, сейчас Китай уже совсем другой. Фото: Виктор Авдеев

Среди них был и я, совсем тогда еще молодой человек, движимый мечтой, романтикой и жизненным авантюризмом. Это было самое начало так называемых межвузовских обменов, когда СССР и КНР стали восстанавливать былые связи, прежде всего в области экономики, торговли, образования и культуры.

Фото: из личного архива В.Вакулишиной
Успехи, достигнутые Китаем под руководством КПК, глазами иностранцев

Добирались мы в Пекин поездом из Москвы более шести суток. Запомнился момент, когда на фоне вагонной тряски в коридоре-проходе по много часов напролет стоял пассажир-китаец и, неустанно повторяя слово "богатство", внимательно всматривался в русские просторы. За окном мелькали полустанки, луга, огромные, никем не занятые и необработанные поля, бескрайние леса, реки, озера. При этом нередко на фоне построек можно было заметить и брошенную, ржавеющую на обочине технику, сельхозоборудование, покосившиеся дома и ветхие строения. И все это в отсутствии людей и признаков хозяйствования.

И только лишь миновав границу с Китаем, мы поняли, почему этот пассажир так эмоционально и нестандартно воспринимал увиденное из окна поезда. В свою очередь теперь мы, россияне, были ошарашены тем, что каждый метр китайской земли был обработан и помечен. Каждое дерево, озерцо и лужица были закреплены за индивидуальным хозяином. В полях нередко были видны большие кирпичные печки с трубами - отголоски "великого промышленного скачка" времен Мао, а также отряды крестьян с мотыгами, усердно работающих на аккуратных, что называется, "по ниточке" разграниченных наделах.

Китай потряс сильно и сразу. Бросились в глаза контрасты удручающей нищеты 1980-х и одновременно широкого исторического величия. Уже на вокзале в Пекине мы узнали, что такое неограниченная масса народа, а на улице безразмерное "броуновское" движение людей, велосипедов, автобусов и машин. Но этот шок прошел довольно быстро. Китайские товарищи реально окружили нас вниманием и заботой, позволившей уже буквально через несколько дней почувствовать себя своими среди своих.

Из окна высокоскоростного поезда видно, с какой любовью используется каждый метр китайской земли.

Помнится, в первый день, когда нас распределили по университетам, я и еще несколько наших студентов пришли в местную столовую поужинать. Сбросились деньгами, купили несколько блюд, риса и расселись за круглым китайским столом. И вдруг обнаруживается, что вилок и ложек в столовой нет. Только палочки, а пользоваться ими мы не умеем. Однако голод брал свое, и с подсказками окружающих поначалу неумелые движения наших рук быстро исправили ситуацию. Через 2-3 дня палочки буквально "засвистели" в наших руках. В этот момент мы все уяснили, что тот, кто не уловил, как ими пользоваться, останется голодным. И в этом, между прочим, заключаются в том числе и успехи нынешнего Китая - в умении быстро осваивать все новое.

Приехав в КНР на учебу и попав в "эпоху перемен", вернулся я из Поднебесной лишь спустя 20 лет. Конечно же, были и поездки на Родину, и жизненные ситуации, связанные с работой и семьей. Но в то же время Китай как магнит притягивал к себе и всегда возвращал в свой стремительный, безумный ритм.

В 1990-е годы, когда перестал существовать СССР, многие из нас, первых студентов и стажеров, остались в Китае и начали там свой бизнес. Те условия, которые власти КНР создали для иностранных специалистов и инвесторов, можно и сейчас считать поистине революционными и восхитительными. Представьте себе: зарегистрированное СП, которое мы организовали с одним из китайских друзей, в течение 3-5 лет не облагалось налогами и было освобождено от всех видов проверок и ограничений. Одно условие: 70 процентов продукции предприятию необходимо было реализовать за рубежом, и за это отвечал иностранный учредитель.

Фото: Ng Han Guan/AP
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При этом СП работало на подготовленной китайской администрацией инфраструктуре (дороги, вода, электричество) и при неограниченных трудовых ресурсах. В этих обстоятельствах в Китай пришли практически все передовые иностранные компании, которые владели в своих странах рынками сбыта товаров и услуг. Прибыль от экспорта была до 300 процентов, и еще был великий соблазн вкладывать ее в новые и новые китайские проекты, которые предлагала нам эта страна.

С тех пор прошло немногим более 30 лет, а Китай уже совсем другой. Представьте, сейчас среди почти полуторамиллиардного населения не осталось ни одного нищего! Страна в практическом плане из отсталой аграрной превратилась в промышленную сверхдержаву. В это же время от развития Китая выиграли и все мы, я имею в виду Россию. Как бы там ни говорили об упущенных возможностях, дисбалансах во взаимной торговле, существующих проблемах по части внешнеторговых сделок и инвестиций, нашим странам, нашему бизнесу удалось соединить взаимные интересы и сделать их стратегическими.

Сейчас нас связывает взаимный товарооборот в 100 миллиардов долларов, не за горами его удвоение. К этому нас подталкивают и внешние обстоятельства, и новые рыночные смыслы. Оценивая все это, уже с позиций умудренного опытом человека, прошедшего Китай с севера на юг и с запада на восток, остаюсь в глубокой уверенности, что в ближайший век нас ожидает взаимный экономический успех. В дальнейшем же все будет зависеть только от россиян и китайцев, обладающих всем необходимым, чтобы жить в мире и согласии и добиваться процветания.

Досье

Владимир Падалко, вице-президент ТПП РФ

Окончил Киевский государственный университет им. Т. Шевченко. Специальность "Международные экономические отношения", квалификация "экономист-международник, референт-переводчик" (1981-1986 гг). Пекинский институт языка. Специальность "Международные экономические отношения" (1988-1992 гг.). В 1996 -2003 годах - представитель ТПП РФ в Шанхае. С 2006 по 2012 годы - региональный представитель ТПП РФ в Восточной Азии (Пекин).

С 2012 по апрель 2016 года - директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ, а с апреля 2016 года - вице-президент ТПП РФ.

Владеет китайским и английским языками.

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