Владимир Путин обсудил с главой ОАК авиасалон МАКС и новые самолеты

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем. Речь шла о подготовке к авиасалону МАКС и знаковых проектах. Владимир Путин отметил оперативность работы над новым самолетом Ил-114-300.

"Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года", - рассказал про авиасалон МАКС Слюсарь. Приглашение приняли все традиционные страны-партнеры и компании-партнеры. "У нас Казахстан будет страна-партнер в этом году", - сообщил он. Слюсарь анонсировал "несколько сюрпризов, несколько новинок" и пригласил президента посмотреть. "Традиционно я там бываю, приеду, конечно", - заметил Владимир Путин.

Речь зашла о гражданской авиации. "Сухой Суперджет" в тяжелое пандемийное время, в условиях падения авиаперевозок, интенсивно эксплуатируется, сообщил Слюсарь. Ситуация нормальная благодаря мерам поддержки. "У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будет больше 180 самолетов летать", - подсчитал он. За последний год удалось на 10 процентов увеличить исправность, средний налет на машину сопоставим с конкурентами. "И авиакомпании довольны, поскольку там, где раньше летали 200-местные машины, сейчас востребованы 100-местные машины", - добавил докладчик. "В принципе мы потихоньку приходим к тому, что "Суперджет" становится основой парка региональных самолетов, и на этой машине в основном у нас люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву", - рассказал Слюсарь.

По графику идет и программа создания отечественных систем, в первую очередь двигателя ПД-8. "Мы надеемся, что на горизонте двух лет получим наш новый отечественный двигатель, который будет предлагаться заказчиками наряду с французским", - заявил глава ОАК.

Идут интенсивные испытания самолета МС-21. Освоена технология производства крыла из композиционных материалов, которая дает лучшую аэродинамику. Под это построен завод в Ульяновске. "Там, собственно, мы эти крылья в буквальном смысле слова "выпекаем" и поставляем уже в Иркутск, где они стыкуются с самолетом и дальше поставляются заказчикам", - рассказал Слюсарь. Одна из основных задач - доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, выйти на уровень 72. "Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин в ближайшие десять лет будет закуплено - это по самым консервативным оценкам", - заявил глава ОАК. "Мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми", - пояснил он.

ОАК в этом году поставит компаниям 30 самолетов "Сухой Суперджет"

Интенсивно проходят испытания Ил-114-300. "Наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будет в труднодоступных регионах, повысит спрос", - сообщил Слюсарь. Первый полет состоялся в декабре, и сразу приступили к летным испытаниям, рассказал он. Путин уточнил, когда началась работа, и услышав ответ, что четыре года назад, оценил: "Срок ничего, нормальный".

По стратегической авиации ситуация сбалансирована, контракты с минобороны подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию парка "стратегов", продолжил докладчик. "Это для казанского завода обеспечит стабильную загрузку на ближайшие десять лет", - считает он. "На семь лет как минимум", - поправил Путин. А если исходить из планов заказчика, то будет на больший период, добавил собеседник.

Перспективная программа для дальней авиации идет по графику. По оперативно-тактической авиации главное событие в прошлом году - поставка в декабре первого серийного Су-57. В этом году будут поставлены четыре. И дальше задача - вместе с кооперацией - выйти на уровень двенадцати в год. Всего с минобороны подписан контракт на 76 таких машин. Но Слюсарь надеется, что заказ на них будет измеряться сотнями. И нужно технологически быть к этому готовыми, в том числе с учетом новых задач, которые поставил заказчик. Разработка нескольких версий, начало опытно-конструкторской работы ожидается в этом году.