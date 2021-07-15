Владимир Путин поздравил "Славянский базар" с юбилеем

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал ярким примером конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом говорится в приветствии гостям и участникам фестиваля президента России Владимира Путина, которое зачитал на торжественном открытии форума заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Ровно тридцать лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере. Отрадно, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты, вовлекает в свою орбиту новых участников и преданных поклонников, знакомит публику с самобытным творчеством вокальных, академических, театральных, хореографических, фольклорных коллективов и исполнителей из десятков стран", - подчеркивается в письме.

Глава государства выразил уверенность, что насыщенная, разнообразная программа нынешнего фестиваля привлечет широкое внимание публики, порадует зрителей яркими премьерами и красочными представлениями. И конечно, центральным событием станет концерт "Союзное государство приглашает…", который проводится под эгидой Союзного государства.

Владимир Путин поблагодарил устроителей фестиваля за профессионализм и большую организационную работу и пожелал всем вдохновения, творческой удачи и самых добрых, незабываемых впечатлений.

Также приветственные слова в адрес фестиваля-юбиляра прислали друзья и поклонники форума из Китая, Грузии, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

В качестве гостей в торжественной церемонии открытия принимает участие делегация Постоянного Комитета Союзного государства во главе с Государственным секретарем Дмитрием Мезенцевым, а также депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.