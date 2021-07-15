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15.07.2021 01:40
Рубрика: В мире

Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове

Текст: Максим Макарычев
Вашингтон использовал пандемию для усиления агрессии против Кубы. В ход пошли меры максимального давления. Это была "преднамеренная, жестокая, оппортунистическая попытка задушить кубинскую экономику", заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Фото: AP Photo/Ismael Francisco Фото: AP Photo/Ismael Francisco
Фото: AP Photo/Ismael Francisco

По словам главы МИД островного государства, на прошлой неделе на Кубе ухудшилась эпидситуация - из-за новых случаев COVID-19 увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. К этому стоит добавить экономический кризис, спровоцированный американской блокадой.

Фото: EPA/MARTIN ALIPAZ
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"Соединенные Штаты используют значительные ресурсы, социальные лаборатории и инструменты, технологии в необузданной кампании по дискредитации Кубы с помощью лжи и манипулирования данными", - подчеркнул глава кубинской дипломатии, добавив, что у властей Кубы еще 23 июня была информация, что в отношении независимой страны будет проведена широкомасштабная коммуникационная операция.

В своем выступлении перед журналистами иностранных СМИ глава МИД Кубы дал понять, что "усиление политики экономического удушения страны в разгар пандемии происходит вкупе с ростом политической, медиа и коммуникационной агрессии, отмечен рост дезинформационных операций, обильно финансируемых за счет публично заявленных федеральных средств из бюджета Соединенных Штатов, которые составляют десятки миллионов долларов ежегодно, не считая скрытых, тайных средств, которые также используются в этих кампаниях".

Родригес пояснил, что небольшая группа средств массовой информации, которая была широко задействована во время избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году, получила значительные средства и сейчас задействована в информационной войне против Острова свободы.

В частности, ADN Cuba финансируется Агентством по международному развитию при госдепе США. ADN Cuba - это веб-портал и социальные сети на испанском языке с ежедневными видеороликами и блогами, посвященными антиправительственной тематике.

Фото: iStock
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Тем временем кубинские эмигранты в США и представители демократов во Флориде осудили "слишком мягкую" позицию президента Байдена, который, по их мнению, не выступил с заявлениями в отношении "смены режима на Кубе". Действительно, в Белом доме не спешат со скоропалительными и резкими выпадами в адрес Гаваны. Многие в американской администрации и в демократической партии были более осмотрительны в выборе слов. Представитель госдепартамента предположил, что демонстрации на Кубе были вызваны "озабоченностью ростом случаев инфицирования и смертей от COVID-19, а также нехваткой лекарств".

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам, нью-йоркский законодатель Грегори Микс, сделал аналогичное заявление, в котором также ничего не говорится о "тоталитарном правительстве на Кубе". Сдержан в оценке происходящего на Острове свободы и один из самых влиятельных конгрессменов в США, бывший претендент на пост президента, сенатор-социалист Берни Сандерс.

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