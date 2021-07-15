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15.07.2021 06:59
Рубрика: В мире

Впервые в истории медики смогли прочитать мысли парализованного человека

Текст: Максим Макарычев

Впервые в истории медицины исследователи использовали мозговые волны парализованного человека, неспособного говорить, и превратили то, что он намеревался сказать, в предложения на экране компьютера. По данным экспертов, потребуются годы дополнительных опытов, но данное исследование знаменует собой важный шаг к тому, чтобы дать возможность общаться людям, которые не могут говорить из-за травмы или болезни.

Фото: iStock
Мозг парализованного пациента подключили к компьютеру по беспроводной связи

"Приятно думать, что мы находимся в самом начале новой главы медицины, призванной облегчить страдания пациентов, потерявших способность говорить", - сказал руководивший исследованиями доктор Эдвард Чанг, нейрохирург Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Его команда использовала "речевой нейропротез", добившись расшифровки мозговых волн, которые обычно контролируют голосовой тракт, крошечные движения мышц губ, челюсти, языка и гортани, которые образуют каждую согласную и гласную.

Испытуемым был мужчина в возрасте около 30 лет, который 15 лет назад, перенес инсульт, вызвавший обширный паралич и лишивший его речи. Исследователи имплантировали электроды на поверхность мозга, над областью, контролирующей речь. Компьютер проанализировал шаблоны, когда пациент попытался произнести общие слова, и в конечном итоге молодой человек стал способен различать 50 слов, из которых можно было составить более тысячи предложений. С такими вопросами, как "Как дела?" или "Вы хотите пить?" - устройство позволило мужчине ответить "Мне очень хорошо" или "Нет, я не хочу пить" - не озвучивая слова, а переводя их в текст, сообщила команда ученых в "Медицинском журнале Новой Англии".

Сегодня люди, которые, в основном из-за инсульта, не могут говорить или писать, будучи парализованными, имеют очень ограниченные способы общения. Например, один из пациентов Чанга использует указатель, прикрепленный к бейсболке, который позволяет ему двигать головой, чтобы коснуться слов или букв на экране. Другие устройства могут улавливать движения глаз пациента. Но это медленная и ограниченная замена речи, отмечает NBC News. В последние годы эксперименты с управляемым разумом протезированием позволили парализованным людям пожать руки или выпить с помощью роботизированной руки: пациенты воображают движение, и эти сигналы мозга передаются через компьютер на протез.

В мире США Общество Наука

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