Врач: Летом надо пить, даже если не ощущаешь жажды

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, как нужно соблюдать питьевой режим в жаркую погоду. Ее комментарий приводит aif.ru.

"Да, летом надо пить, даже если не ощущаешь жажды, - сказала она. - Лучше всего употреблять не холодные и даже не горячие напитки, как это принято в Средней Азии, а обычную слегка прохладную воду. Ледяная вода или другие напитки со льдом затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи".

В таком случае организм отвлекается от пищеварения и сосредотачивается на том, чтобы отрегулировать температуру содержимого желудка.

"Нормальная температура тела составляет 36,6°C, а когда мы потребляем что-то с очень низкой температурой, организм пытается уравновесить температуру, затрачивая при этом энергию. В жаркую погоду советую днем выпивать по стакану обычной воды каждый час. Ночью - по стакану каждый раз, когда просыпаетесь. Так может получиться до 12 стаканов в день", - заключила специалист.