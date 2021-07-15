Врач рассказал, как легче перенести жару

Жаркую погоду лучше переносить дома в хорошо проветриваемом помещении, в такое время стоит пить чистую воду или теплый зеленый чай, а вот от кофе, напротив, стоит отказаться. Свои советы дал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

"Выходя на солнце, нужно не забывать про головные уборы или зонтики, которые также защищают от прямых лучей. Хорошо помогает прохладный душ, - цитирует медика РИА Новости. - В жаркую погоду также необходимо больше пить воды. Лучше если она будет комнатной температуры, но никак не ледяной".

В жару стоит носить одежду светлых оттенков свободного покроя из натуральных тканей, например, из льна или хлопка. Зной - не лучшее время для повышенных физических нагрузок, поэтому тренироваться лучше утрами или уже вечером.