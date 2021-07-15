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15.07.2021 05:09
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как легче перенести жару

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Жаркую погоду лучше переносить дома в хорошо проветриваемом помещении, в такое время стоит пить чистую воду или теплый зеленый чай, а вот от кофе, напротив, стоит отказаться. Свои советы дал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
О чем нужно знать, отправляясь в жару искупаться и позагорать

"Выходя на солнце, нужно не забывать про головные уборы или зонтики, которые также защищают от прямых лучей. Хорошо помогает прохладный душ, - цитирует медика РИА Новости. - В жаркую погоду также необходимо больше пить воды. Лучше если она будет комнатной температуры, но никак не ледяной".

В жару стоит носить одежду светлых оттенков свободного покроя из натуральных тканей, например, из льна или хлопка. Зной - не лучшее время для повышенных физических нагрузок, поэтому тренироваться лучше утрами или уже вечером.

Общество Здоровье

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