"Это судьба и вечная любовь - так мы связаны с традиционной китайской медициной и китайскими врачами. Мы оказались в безвыходной ситуации из-за болезни сына. Приехав в Сиань, мы узнали, что очень многие, как и мы, не сдались, а нашли в себе силы бороться. Международная база традиционной китайской медицины - это просто здорово!" - эти добрые слова в интернете написали китайским врачам благодарные родители мальчика с энцефалопатией 11 октября 2020 года, во Всемирный день китайской медицины.

Специализированная больница китайской медицины находится в древнем городе Сиань. Здесь главным образом и занимаются лечением и реабилитацией пациентов с энцефалопатией. К настоящему времени в этой больнице прошли лечение около 12 тысяч пациентов из 10 стран и регионов интеграционной инициативы "Один пояс и один путь", в том числе из России. Китайская медицина стала основой дружбы между китайскими врачами и российскими пациентами.

Вкус Китая

Полуторагодовалому малышу в России поставили страшный диагноз - митохондриальная миопатия головного мозга. Он совсем недавно научился ходить и говорить, но из-за болезни у него снижались двигательные функции, возникла атрофия мышц, стремительно падало зрение. С помощью современной медицины можно лишь немного замедлить прогрессирование болезни, о полном выздоровлении не может быть и речи.

В апреле 2019 года благодаря помощи российского фонда Елена с сыном Семеном, питая слабую надежду, приехала в международное медицинское отделение специализированной Сианьской больницы китайской медицины. Отвары лекарственных трав, иглоукалывание, массаж, прижигания, лечебные пластыри, инъекции препаратов китайской медицины в акупунктурные точки и другие методы… Благодаря лечению и уходу медицинского персонала больницы Семен смог переворачиваться на живот, самостоятельно глотать, поэтому трубка для питания ему стала не нужна. У него улучшилось сознание, снизилась мышечная атрофия, ножки стали более подвижными.

Каждый день Елена видела улучшения в состоянии Семена и поняла, что китайская медицина творит чудеса. В приложении WeChat она выразила свое пожелание "привезти Сианьскую больницу в Санкт-Петербург, чтобы доктора всегда были рядом!"

Для другой российской пациентки, Ники, и ее матери Татьяны лечение здесь тоже стало чудом. В сентябре 2019 года Татьяна, которая давно слышала об эффективности традиционной китайской медицины, специально приехала в Сианьскую больницу с дочерью Никой, страдающей спастическим церебральным параличом.

Подавленный вид Татьяны вызвал озабоченность у реабилитологов больницы. Оказалось, что в чужой стране она чувствовала себя крайне одинокой и очень скучала по дому и родным. Чтобы поднять настроение маме пациентки, врачи предложили ей прогулку. Заинтересовавшись китайскими сувенирами в большом Северо-Западном торговом центре, Татьяна накупила массу вещей. А чтобы они с дочкой почувствовали себя как дома, врачи пригласили их в гости и угостили домашней китайской кухней. Отменная еда и веселая атмосфера дали ей почувствовать настоящий "вкус Китая".

В больнице прошла церемония окончания международных курсов по китайской медицине. Фото: Медиакорпорация Китая

Спасибо, доктор Ли!

В октябре 2019 года доктор Ли Цзяньцзюнь получил особую благодарность по мобильному телефону. Видеосюжет прислал из Пензенской области мальчик по имени Глеб, страдающий тяжелой формой церебрального паралича. Его мама Елена снимала на видео весь ход лечения Глеба в Сианьской больнице китайской медицины. Их лечащим врачом и был Ли Цзяньцзюнь.

Три раза они приезжали в Сиань. После комплексной четырехмесячной реабилитации, включавшей иглоукалывание, массаж, физиотерапию, Глеба выписали. Если раньше ему едва удавалось сказать "мама", то после лечения он мог произносить много слов, научился стоять и даже ходить. Это стало настоящим чудом для Глеба и Елены, которые до этого сражались с болезнью уже восемь лет. А Ли Цзяньцзюнь стал для них не только врачом, но и другом. А Глеб стал не только его пациентом, но и "преданным поклонником" в интернете.

В 2014 году Ли Цзяньцзюня направили на работу в Международный медицинский центр в Уфе, чтобы он научил коллег методам китайской медицины при лечении заболеваний нервной системы. За два дня с помощью иглоукалывания он вылечил пятилетнего ребенка, который три года страдал энурезом. Благодаря этому случаю в больницу, где до того занимались лечением только взрослых, поступило много детей.

За 16 месяцев, проведенных в России, Ли Цзяньцзюня дважды приглашали на Уфимский городской телеканал; он подготовил трех врачей китайской медицины из числа российских медиков, провел много лекций о китайской медицине в местных больницах. После возвращения в Китай все больше российских пациентов - таких как Глеб - стали приезжать к нему в Сиань на лечение.

Чтобы поддерживать хорошее состояние пациентов и закрепить итоги лечения, с февраля 2020 года и до сих пор Ли Цзяньцзюнь поддерживает регулярное общение с их родными по WeChat, составляет для них планы семейной реабилитации, предупреждает о противоэпидемических мерах. Сейчас этот врач ведет 23 пациента из России и других стран.

Постигая тайны китайской медицины

В октябре 2019 года в Сианьской больнице открылись международные образовательные курсы, рассчитанные на 13 дней. В них приняли участие 28 докторов из Российского общества врачей традиционной китайской медицины, а также ученые из России, Казахстана и Болгарии.

Преподавали на курсах 10 авторитетных врачей традиционной китайской медицины. На курсах зарубежные слушатели узнали о традициях китайской медицины, ознакомились с их развитием и применением новых технологий. Каждый день с 8 часов утра четыре группы слушателей посещали отделения пациентов с аутизмом, задержкой умственного развития, страдающих церебральным параличом, эпилепсией и т.д. Китайские преподаватели подробно объясняли методы диагностики и способы лечения. А во второй половине дня они занимались изучением теории, преподаватели проводили углубленный анализ случаев, которые слушатели курсов видели утром. Так они получили более полное представление о методах китайской медицины.

На церемонии по случаю окончания курсов один из российских слушателей сказал: "Было очень приятно познакомиться с китайскими друзьями, спасибо вам за помощь, благодаря курсам мы по-настоящему осознали, что китайская медицина творит настоящие чудеса. Я буду использовать на родине весь опыт, полученный здесь, уверен, что он поможет пациентам в нашей стране".

В настоящее время Сианьская больница традиционной китайской медицины стала профильной для лечения пациентов из Казахстана, России, Киргизии, Узбекистана и других стран инициативы "Один пояс и один путь". В этих странах усилиями коллектива больницы созданы центры диагностики и лечения по методам китайской медицины. Все это способствует распространению многовекового опыта традиционной китайской медицины за рубежом.