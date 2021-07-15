Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. N 1158 г. Москва "Об утверждении Правил осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин





Правила осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации (далее - единовременная выплата):

а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);

б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

2. Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется в августе - декабре 2021 г., начиная с 16 августа 2021 г., гражданам, указанным в пункте 1 настоящих Правил.

3. Единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка, указанного в подпункте "а" пункта 1 настоящих Правил.

В случае если единовременная выплата производится одному из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящих Правил, такая выплата осуществляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

4. Граждане вправе обратиться с 15 июля 2021 г. до 1 ноября 2021 г. в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о назначении единовременной выплаты по форме согласно приложению (далее - заявление).

5. Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), за исключением случаев, когда заявление подается представителем заявителя.

6. Заявление, поданное посредством личного обращения, в том числе представителем заявителя, в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с предъявлением следующих документов (их копий, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке):

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).

7. Документы (сведения), подтверждающие информацию, указанную заявителем в заявлении, не истребуются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации у заявителя, за исключением документов (сведений) о рождении ребенка, выданных при регистрации соответствующего акта компетентным органом иностранного государства, а также документов (сведений), указанных в пункте 6 настоящих Правил.

8. При рассмотрении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении и документах, в том числе путем направления в соответствующие органы и организации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запроса о представлении сведений о рождении (смерти) ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении единовременной выплаты.

Проверка сведений об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, осуществляется на основании представленных Министерством просвещения Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации следующих сведений о контингенте обучающихся по состоянию на 1 июля 2021 г.:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

страховой номер индивидуального лицевого счета.

Указанные сведения актуализируются Министерством просвещения Российской Федерации не реже одного раза в 2 недели до 31 октября 2021 г.

9. Датой приема заявления считается дата регистрации соответствующего заявления в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

10. Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, соответствующее уведомление заявителю с указанием основания отказа способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.

Срок рассмотрения заявления в случае непоступления сведений, указанных в пункте 8 настоящих Правил, приостанавливается, но не более чем на 5 рабочих дней.

11. Основаниями для полного или частичного (если в заявлении указаны сведения более чем об одном ребенке) отказа в удовлетворении заявления являются:

а) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящих Правил;

б) лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

в) прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребенка (детей), инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в связи с которым (которыми) возникло право на единовременную выплату;

г) смерть ребенка (детей), инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в связи с которым (которыми) возникло право на единовременную выплату;

д) представление недостоверных сведений;

е) единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

12. Перечисление единовременной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении единовременной выплаты, но не ранее 16 августа 2021 г., путем безналичного перечисления на счет заявителя, открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным заявителем при подаче заявления.

13. В случае недействительности реквизитов счета в заявлении Пенсионный фонд Российской Федерации после получения соответствующих сведений от кредитной организации уведомляет об указанном обстоятельстве заявителя способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления.