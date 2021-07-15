Зафиксирован ускоренный рост экономики Китая

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 7,9% во втором квартале по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Национального статистического бюро. Это немного меньше прогноза Reuters с ростом ВВП КНР на 8,1%.

Бюро выразило опасения по поводу все еще продолжающегося глобального распространения пандемии и "несбалансированного" восстановления внутри страны.

"В целом экономика Китая, похоже, находится на пути к восстановлению с достижимой целью ежегодного промышленного роста в 6%", - цитирует телеканал CNBC аналитика глобальных рынков компании JPMorgan Asset Management Чаопиня Чжу.

Тем не менее, по оценкам эксперта, беспокойство вызывают негативные и структурные риски внутреннего спроса, слабый рост долгосрочного кредитования и неопределенность в отношении регулирования рынка.

В последние три месяца власти Китая заявили о поддержке компаний, пострадавших от скачка цен на сырье. Кроме того, было объявлено о снижении нормы обязательных резервов банков. Ожидается, что это позволит высвободить в экономику около одного триллиона юаней, что составляет 150 миллиардов долларов.

Уровень безработицы в июне в городах КНР оставался стабильным и составлял 5%. В то же время безработица в возрастной категории от 16 до 24 лет выросла до 15,4%.