Адвокаты просят суд перевести Михаила Ефремова в колонию-поселение

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил материалы жалобы на приговор Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС в пятницу поздно вечером сообщили в пресс-службе суда. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.

В своей жалобе на приговор Мосгорсуда защита указала, что актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Кроме того, по данным адвокатов, до аварии заслуженный артист занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Также сам Ефремов и его адвокаты просят снизить ему срок до разумных пределов в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где работает в швейном цехе.

По версии следствия, 8 июня прошлого года Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.