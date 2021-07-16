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Рубрика: Происшествия

Адвокаты просят суд перевести Михаила Ефремова в колонию-поселение

Текст: Иван Егоров

Второй кассационный суд общей юрисдикции получил материалы жалобы на приговор Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС в пятницу поздно вечером сообщили в пресс-службе суда. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В своей жалобе на приговор Мосгорсуда защита указала, что актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Кроме того, по данным адвокатов, до аварии заслуженный артист занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Также сам Ефремов и его адвокаты просят снизить ему срок до разумных пределов в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где работает в швейном цехе.

По версии следствия, 8 июня прошлого года Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

Происшествия Правосудие Суд Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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