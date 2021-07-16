Актер Дэвид Нджавера умер через несколько дней после смерти жены

Намибийский актер, режиссер и столп национальной театральной сцены Дэвид Нджавера умер в Виндхуке, столице страны, буквально через несколько дней после смерти своей жены, скончавшейся 9 июля. Об этом сообщает The Namibian со ссылкой на подтверждение от актера и друга семьи Адриано Висаджи.

Причина смерти артиста, отошедшего на 53-м году жизни, не называется при этом. Позже было уточнено, что Дэвид скончался по дороге в больницу.

Нджавера был крайне уважаемым в Намибии актером театра и кино, педагогом и автором отраслевых работ. Имел массу наград. В том числе премию Namibia Theatre and Film Awards 2019 года за лучшую мужскую роль.

На экранах дебютировал в 1986-м. Снялся, помимо прочего, в лентах Katutura, Hairabeb, "Вкус дождя", "Всё происходит по какой-то причине".

У артиста сиротами остались две дочери и внук.