Банки договорились о постепенном переходе на российский софт

Банки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и главу рабочей группы по переходу финансовых организаций на отечественное ПО и оборудование Марию Шевченко.

По словам Шевченко, к 1 января 2023 года должны быть утверждены планы перехода банков, в которых будут прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации. Если эти сроки совпадают с 1 января 2023 года, то банки должны будут сразу провести импортозамещение такого ПО и оборудования, если после - то и перейти можно будет позже.

Соответствующее постановление правительства, которое содержит необходимые нормативы, планируется принять осенью текущего года.

Переход банков на ПО отечественных производителей осуществляется в рамках закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры", который вступил в силу в 2018 году.

Изначально Минцифры требовало от кредитных организаций завершить переход на отечественные аналоги иностранного программного обеспечения к 1 января нынешнего года, а на отечественное оборудование - к 1 января следующего года.