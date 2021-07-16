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16.07.2021 17:36
Рубрика: Экономика

Банки договорились о постепенном переходе на российский софт

Текст: Юлия Акиньшина

Банки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и главу рабочей группы по переходу финансовых организаций на отечественное ПО и оборудование Марию Шевченко.

По словам Шевченко, к 1 января 2023 года должны быть утверждены планы перехода банков, в которых будут прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации. Если эти сроки совпадают с 1 января 2023 года, то банки должны будут сразу провести импортозамещение такого ПО и оборудования, если после - то и перейти можно будет позже.

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Соответствующее постановление правительства, которое содержит необходимые нормативы, планируется принять осенью текущего года.

Переход банков на ПО отечественных производителей осуществляется в рамках закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры", который вступил в силу в 2018 году.

Изначально Минцифры требовало от кредитных организаций завершить переход на отечественные аналоги иностранного программного обеспечения к 1 января нынешнего года, а на отечественное оборудование - к 1 января следующего года.

Экономика Финансы Банки Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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