Баженов прокомментировал инициативу расширения полномочий лесных инспекторов

Тележурналист Тимофей Баженов считает, что расширение зоны ответственности лесничих на километр от кромки леса поможет предотвратить поджоги сухой травы и снизит численность лесных возгораний. Предложение о наделении лесных инспекторов дополнительными правами инициировано депутатами комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

"С травяными палами надо бороться жестко и проводить разъяснительную работу среди населения. Объяснять, что, поджигая траву, люди наносят вред всей экосистеме. Параллельно с расширением полномочий лесничих считаю, что необходимо восстановить институт общественных инспекторов, которых можно будет активно привлекать к контролю лесных и сельскохозяйственных угодий. Общественных инспекторов можно будет наделить полномочиями, позволяющими пресекать и фиксировать незаконные поджоги сухостоя", - отметил Тимофей Баженов.

Телеведущий отметил, что незаконный пал сухой травы очень часто становится причиной возникновения масштабных лесных пожаров. Такие поджоги вносят существенную лепту в ежегодное уничтожение огнем десятков тысяч гектаров лесных насаждений. Тимофей Баженов добавил, что сжигание травы ухудшает качество почвы на опаленных землях. Помимо уничтожения деревьев, такие пожары приводят к гибели практически всего животного мира, который обитает на поверхности земли. Млекопитающие гибнут от огня или задыхаются в дыму. Птицы сгорают вместе с гнездами, в которых находятся кладки яиц.

Расширение полномочий лесничих, как считает Тимофей Баженов, будет пресекать неконтролируемое сжигание травы и предотвратит лесные пожары. Такие возможности реализуются за счет того, что лесные инспекторы получат право составлять протоколы об административных нарушениях не только в лесу, но и в километровой зоне вокруг леса.