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16.07.2021 11:45
Рубрика: В мире

Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра

Текст: Андрей Васильев

Турецкий катер службы безопасности произвел предупредительные выстрелы по кипрско-греческому катеру и подразделениям береговой охраны на Кипре. Было заявлено, что инцидент произошел около 3:30 утра возле порта Като Пиргос, провинция Нижний Пирго, который находится на берегу залива Гюзельюрт.

Фото: STAVROS IOANNIDES / PIO /EPA
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По информации местных СМИ, инцидент произошел, когда греческий катер береговой охраны патрулировал прибрежные районы, пытаясь убедиться, что в водах нет нелегальных мигрантов из Турции. В информации, предоставленной греческой полицией, указывается, что кипрский катер, на борту которого находились три человека, обнаружил турецкий катер береговой охраны в 11 морских милях от порта и направился к рыбацкому приюту Тиллирии, но турецкое судно последовала за лодкой и четыре раза произвела предупредительные выстрелы "для устрашения".

В полиции отметили, что об инциденте был проинформировано МИД Греции. Официального заявления турецкой стороны по поводу инцидента пока не поступало, сообщает Euronews.

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