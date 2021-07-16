Береговая охрана Турции открыла огонь по катеру Кипра

Турецкий катер службы безопасности произвел предупредительные выстрелы по кипрско-греческому катеру и подразделениям береговой охраны на Кипре. Было заявлено, что инцидент произошел около 3:30 утра возле порта Като Пиргос, провинция Нижний Пирго, который находится на берегу залива Гюзельюрт.

По информации местных СМИ, инцидент произошел, когда греческий катер береговой охраны патрулировал прибрежные районы, пытаясь убедиться, что в водах нет нелегальных мигрантов из Турции. В информации, предоставленной греческой полицией, указывается, что кипрский катер, на борту которого находились три человека, обнаружил турецкий катер береговой охраны в 11 морских милях от порта и направился к рыбацкому приюту Тиллирии, но турецкое судно последовала за лодкой и четыре раза произвела предупредительные выстрелы "для устрашения".

В полиции отметили, что об инциденте был проинформировано МИД Греции. Официального заявления турецкой стороны по поводу инцидента пока не поступало, сообщает Euronews.