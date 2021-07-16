Биржевой товарооборот Беларуси и России за I полугодие вырос в 2 раза

Одним из важнейших факторов, положительно повлиявших в текущем году на рост объемов биржевой торговли с Россией, по оценке руководства белорусских партнеров, стала активизация работы с регионами Союзного государства.

А в результате, сумма сделок между субъектами хозяйствования двух стран на Белорусской универсальной товарной бирже за первое полугодие "составила $63 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", информирует в пятницу БЕЛТА, ссылаясь на данные представителя БУТБ Романа Янива.

Анализируя номенклатуру востребованных белорусских товаров на российском рынке, эксперт выделил строительные материалы, сливочное масло и сухое молоко. На этот сегмент товаров, по его данным, пришлось около 90 процентов от общего объема экспорта, который с начала года увеличился в 3,7 раза и достиг $30,4 млн.

Что касается импорта российских товаров, то среди них, пояснил Янив, преобладал черный металлопрокат и уголь. Их удельный вес составил более 85 процентов ($24,5 млн), при этом общая сумма импортных сделок выросла на 15 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Столь очевидную динамику белорусские специалисты связывают, прежде всего, с приходом в этом году "на биржевую площадку 126 новых участников. При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с субъектами хозяйствования Ленинградской, Московской и Смоленской областей. В денежном выражении это $28,6 млн, $7,2 млн и $5,5 млн соответственно".

Отдельного упоминания экспертов заслуживают Новосибирская и Ивановская области РФ. Первая является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а вторая - сливочного масла.

Стоит добавить, что на одной из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе пользуются спросом и металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры, уточняет агентство.