Новости

В Японии гроздь винограда продали за 12,7 тысячи долларов 06:44
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд 06:18
Байден заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель 06:16
Власти Канады рассказали, когда и на каких условиях примут иностранцев 06:03
Российские военные доставили продовольствие в деревню Аль-Карамма 05:41
Эпидемиолог Горелов объяснил рост числа больных с COVID-19 в России 05:37
Кардиологи указали на два внешних признака больного сердца 05:18
В Голливуде полицейские застрелили мужчину "вооруженного" муляжом пистолета 05:03
Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников 04:30
Четверо полицейских пострадали при стрельбе в американском Техасе 04:18
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного президента Бразилии 04:07
Торнадо принес разрушения в Канаду 03:56
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 03:25
Эйфелева башня вновь откроется для посетителей с 16 июля 03:22
Круизные лайнеры смогут заходить в порты Канады с 1 ноября 03:06
Власти бразильской столицы вернут на трибуны только привитых болельщиков 02:39
В Бельгии сильнейшее за 20 лет наводнение унесло жизни 11 человек 02:37
Медики перечислили основные осложнения у пациентов с COVID-19 02:10
Байден: Отправка войск США в Гаити не стоит в повестке дня 02:05
Жителей Лос-Анджелеса вновь обяжут носить маски в помещениях 02:04
Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера 01:45
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2" 01:42
Гонконг ужесточил правила въезда для прибывающих из России 01:30
На западе Германии после наводнения пропали более 1,3 тысячи человек 00:54
Посетивший Москву Керри назвал небывалую жару частью его плана 00:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 06:18
Рубрика: Экономика

Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд

Бананы в магазинах России резко подорожали. Цены достигли максимальных за пять лет значений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Почему бананы из Эквадора дешевле моркови из России

Переписывать ценники начали в феврале. К лету фрукты обычно дешевеют, но 2021 год стал исключением. В июне за килограмм бананов надо было отдать 84,1 рубля. Таких цифр не было с 2013 года. Эксперты называют три основные причины подорожания: ослабление рубля, проблемы с логистикой, стабильный высокий спрос, дефицит на мировом рынке и наценки посредников.

Все бананы Россия завозит из стран Южной Америки. Главный поставщик - Эквадор (96 процентов). Из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы в прошлом году привезли только 52 тысячи тонн. Наша страна входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
На западе Германии после наводнения пропали более 1,3 тысячи человек
Эпидемиолог Горелов объяснил рост числа больных с COVID-19 в России
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае