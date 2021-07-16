Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд

Бананы в магазинах России резко подорожали. Цены достигли максимальных за пять лет значений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Переписывать ценники начали в феврале. К лету фрукты обычно дешевеют, но 2021 год стал исключением. В июне за килограмм бананов надо было отдать 84,1 рубля. Таких цифр не было с 2013 года. Эксперты называют три основные причины подорожания: ослабление рубля, проблемы с логистикой, стабильный высокий спрос, дефицит на мировом рынке и наценки посредников.

Все бананы Россия завозит из стран Южной Америки. Главный поставщик - Эквадор (96 процентов). Из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы в прошлом году привезли только 52 тысячи тонн. Наша страна входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.