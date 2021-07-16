Депутат поддержал идею о психологах для школьников в период экзаменов

Во время экзаменов психологическое давление на школьников серьезно возрастает, так что им пригодится помощь психолога. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение ввести такие консультации.

Ранее с инициативой установить регламент по консультированию психологами школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ярослав Нилов, которого цитирует RT, согласился, что ОГЭ и ЕГЭ - "серьезная психологическая нагрузка на ребенка", и в этот период помощь психолога крайне нужна и важна. "Поэтому полагаю, что, если данный вопрос будет решен положительно, то от этого все только выиграют", - заявил депутат от ЛДПР.

Он напомнил, что уже было немало случаев, когда даже отличники, попав в такую зону дискомфорта, вдруг не набирали нужные баллы. "Получается, что в таком случае им может не хватить баллов для поступления в выбранный вуз. Это серьезнейший стресс и для них, и для родителей", - заключил парламентарий.