Диетолог посоветовала россиянам в жару отдать предпочтение кашам и овощам

Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, а также есть каши, овощи и фрукты. Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

Она порекомендовала употреблять воду по 1-2 глотка по возможности каждые 10-15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2-4 стакана в день) не только утоляет жажду, но и содержит мощные антиоксиданты, "предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения", отметила Макуха.

Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше перенести жаркую погоду. Они имеют антиоксидантное действие, содержат минералы и витамины, а также клетчатку, которая способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов.

В жару стоит добавить в рацион и медленные углеводы - каши. Диетолог пояснила, что зерновые продукты содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты.

Что же касается мяса и рыбы, то стоит отдать предпочтение их нежирным сортам, которые являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам.