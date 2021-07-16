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16.07.2021 05:31
Рубрика: Общество

Диетолог посоветовала россиянам в жару отдать предпочтение кашам и овощам

Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, а также есть каши, овощи и фрукты. Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

Фото: iStock
Названы продукты, которые опасно есть в жару

Она порекомендовала употреблять воду по 1-2 глотка по возможности каждые 10-15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2-4 стакана в день) не только утоляет жажду, но и содержит мощные антиоксиданты, "предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения", отметила Макуха.

Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше перенести жаркую погоду. Они имеют антиоксидантное действие, содержат минералы и витамины, а также клетчатку, которая способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов.

В жару стоит добавить в рацион и медленные углеводы - каши. Диетолог пояснила, что зерновые продукты содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты.

Что же касается мяса и рыбы, то стоит отдать предпочтение их нежирным сортам, которые являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам.

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