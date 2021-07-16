Изящное управление - директор УПРАВИС рассказал о тонкостях авторского права в сфере изобразительного искусства

Изобразительное искусство, как и другие виды творчества, сочетает в себе духовное и материальное начало. Без поддержки почитателей того или иного направления в искусстве, меценатов и коллекционеров многие картины могли бы быть утрачены и забыты.

Коллекционирование популярно и в XXI веке - все больше ценителей прекрасного обращают внимание на работы российских художников. Однако стоит понимать, что приобретение произведений искусства - сложный юридический процесс, в котором цепочка "покупатель - продавец" давно изменилась. Все больше авторов поддерживают инициативу коллективного управления правами на свои произведения и реализацию права следования профессиональными организациями, которые гарантируют автору максимальную правовую защиту. В России организацией, регулирующей отношения между участниками сферы изобразительного искусства, является Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства "УПРАВИС" ("УПРАВИС" - участник Евразийской Конфедерации Обществ Правообладателей). О том, как работает сфера коллективного управления правами в области изобразительного искусства рассказал директор "УПРАВИС" Эрик Вальдес-Мартинес.

Эрик Раулевич, расскажите, пожалуйста, о Вашем отношении к изобразительному искусству - классическому и современному.

Классика и современность всегда идут на контрасте. Одно не может существовать без другого. Именно в этом ценность искусства - в многообразии форм и способов выражения. Классическое искусство есть тот фундамент и ориентир, на который либо будут равняться, либо предпринимать попытки дистанцироваться от него. Но все равно это точка отсчета.

Современное искусство - это отражение нашей реальности через мир мастера, это часть нас сегодня. Мы можем принимать или не принимать его, но мы точно не можем без него существовать. Мир не должен останавливаться.

Каким образом автор произведения изобразительного искусства может заключить с УПРАВИС договор о сотрудничестве?

Для заключения договора с УПРАВИС автору нужно всего лишь обратиться в наш офис, предоставить необходимые сведения о себе (паспортные данные, контактную информацию, реквизиты банковского счета), затем сотрудники Ассоциации подготовят договор, который после подписания обеими сторонами предоставляет автору защиту со стороны УПРАВИС. Более того, после заключения договора мы размещаем в специализированной международной базой IPI, администрируемой CISAC, сведения о том, что данный автор охраняется УПРАВИС, и какие виды его прав охраняются нами. В этой базе размещены сведения обо всех авторах во всех сферах искусства, охраняемых тем или иным зарубежным авторским обществом. Это позволяет нам защищать права наших авторов и получать для них вознаграждения за пределами РФ.

Взаимодействует ли УПРАВИС с музеями в России и в странах СНГ для организации совместных мероприятий, консультаций?

Музеи, как и другие учреждения культуры (выставочные залы, библиотеки, театры), в своей деятельности сталкиваются с объектами авторских прав, поэтому мы, конечно же, плотно сотрудничаем с ними при непосредственном лицензировании различных случаев использования произведений, а также всегда консультируем по любым, связанным с нашей профессиональной деятельностью вопросам. Музеи чаще всего лицензируют печатную (каталоги, открытки, календари) и сувенирную продукцию. УПРАВИС на регулярной основе сотрудничает с нашими крупнейшими музеями - Третьяковской галерей, Русским музеем, Эрмитажем, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Музеями Московского Кремля, центральным выставочным залом "Манеж" в Санкт-Петербурге, а также с Российской государственной библиотекой.

Назовите, пожалуйста, имена известных авторов, которые заключили договор о сотрудничестве с УПРАВИС. Существует ли реестр произведений, управлением которых занимается УПРАВИС?

Хочу обратить внимание, что мы заключаем договоры не только с авторами, но и с наследниками ныне покойных авторов. УПРАВИС представляет правообладателей таких известных авторов советского периода, как Игорь Грабарь, Александр Дейнека, Константин Юон, Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Стожаров, Сергей Герасимов, Александр Герасимов, Евгений Вучетич, Дмитрий Налбандян; наших известных художников-"шестидесятников". Из ныне здравствующих могу назвать Петра Чусовитина, Бориса Орлова, Анатолия Брусиловского, Юрия Купермана, Бориса Мессерера, Михаила Шемякина, Константина Худякова и многих-многих других.

Полного реестра произведений у нас на сайте, к сожалению, нет. И здесь мы упираемся в самих авторов. По закону авторские права распространяются на все произведения, созданные автором, как завершенные, так и нет, в том числе рабочие материалы (эскизы, зарисовки и прочее). Однако в Российской Федерации очень малое количество авторов каталогизировало свое творчество, а если такие случаи и бывали, то в каталоги попадали только оконченные известные произведения. Остальное, соответственно, оставалось за пределами внимания. По этой причине мы и не можем создать реестр, в котором были бы 100% охраняемые произведения. По общему правилу закона подразумевается, что УПРАВИС управляет правами на все произведения каждого автора, но в отдельных случаях бывают исключения из правил, когда автор передал кому-либо права на отдельные произведения. В этом случае эту информацию мы размещаем на нашем сайте в соответствующем реестре.

Использует ли УПРАВИС какие-либо сервисы и/ или программы для осуществления сбора, распределения и выплаты авторского вознаграждения?

В настоящее время мы работаем с одними из ведущих разработчиков, имеющих опыт взаимодействия с иными ОКУПами, для создания специальной программы, которая учитывала бы особенности лицензирования объектов ИЗО.

Осуществляет ли УПРАВИС право следования только классических произведений изобразительного искусства или же также сотрудничает, например, с карикатуристами, авторами граффити или стрит-арта? Как происходит управление правами последних?

Авторское право одинаково распространяется на автора любого произведения искусства, независимо от его техники исполнения, способа создания, художественного направления и течения. Право следования, как указано в статье 1293 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется на авторов любых произведений изобразительного искусства, а также в отношении композиторов и авторов литературных произведений в части оригиналов нотных партитур и рукописей. Если сложится такая ситуация, что какое-либо из произведений стрит-арта или граффити будут перепроданы (не самим автором, а вторая или последующая продажа) на аукционе, что само по себе, исходя из характера произведения, непросто, и произведение будет подпадать под право следования, то мы, конечно же, будем заниматься этой ситуацией.

Расскажите, пожалуйста, сотрудничает ли Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства с коллегами из стран СНГ, которые занимаются деятельностью аналогичной УПРАВИС. Насколько успешно осуществляется защита и управление авторскими правами в сфере изобразительного искусства в этих странах?

Конечно, сотрудничаем. В рабочем режиме контактируем с нашими коллегами из стран СНГ, имеем договоры с некоторыми обществами. Работа строится равно, как и с нашими европейскими, северо- и южноамериканскими партнерами. Что касается эффективности работы, пока что трудно давать какие-либо оценки, так как эта сфера в странах СНГ практически неразвита, и мы находимся лишь в начале пути.

В завершение расскажите, пожалуйста, о планах УПРАВИС до конца 2021 года.

Основная задача УПРАВИС это управление исключительными правами и управление правом следования авторов произведений изобразительного искусства на коллективной основе. В этой связи, все планы связаны с совершенствованием механизма осуществляемой нами работы, касающегося надлежащей защиты авторов, успешным отстаиванием их прав в судах, участием в различных публичных мероприятиях, посвященных сфере изобразительного искусства, на которых мы с большим удовольствием делимся нашим опытом.