До запрета неэкологичного пластика осталось полтора года

До запрета на изделия из пластика, который не подлежит переработке, осталось полтора-два года. Об этом "РГ" сообщил глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. При этом он подчеркнул, что никто не хочет создать шоковые условия для производителей, они должны иметь возможность перестроиться на аналогичные, более дружественные экологии изделия.

"Кроме потенциального запрета внутри страны ведется также параллельная работа по запрету упаковки внутри Таможенного союза, - добавил Денис Буцаев. - Беларусь в очередной раз предложила прописать в техническом регламенте Таможенного союза запрет ПЭТ-упаковки с термоусадочной ПВХ-пленкой. Документ находится сейчас на общественном обсуждении". По его словам такая упаковка трудно извлекается из кучи отходов, на переработку не попадает и отправляется на полигоны.

Всего в российский список потенциально запретных изделий, который был направлен на согласование в Минпромторг и Минприроды, вошли 28 наименований неэкологичных товаров. Они составляют значительную часть из 6,4 млн тонн полимерных отходов, которые каждый год мы выносим на помойку. Среди них - ватные палочки с пластиковым основанием (их предлагается заменить на аналогичные, но вместо пластиковой палочки использовать деревянную или бумажную), упаковку для яиц из полистирола (ее заменит точно такая же за пульпекартона, сейчас в такие коробочки упакованы уже 70% продаваемых в России яиц). Кроме того, под ограничение могут попасть пластиковые стаканчики из полистирола и крышки для бумажных стаканчиков (в обоих случаях их заменят очень похожие изделия из ПЭТ или полипропилена) и другие товары, для которых есть экологичные перерабатываемые альтернативы.

По словам Дениса Буцаева, окончательное решение примет Минпромторг, на его подготовку министерство запросило несколько месяцев.

Единственный товар, вошедший в перечень, который удается отобрать на сортировочных станциях - цветные пластиковые бутылки. Все остальное захоранивается на полигонах. Сейчас доля отходов, вывозимых на полигоны, составляет 94%, а к 2030 году должна сократится до 50%. Без изменения содержимого баков добиться такого результата будет очень трудно, уверены в ППК РЭО.

Уже сейчас, при переработке только 6% отходов, отрасль создала 150 тысяч рабочих мест и обеспечивает 10 млрд рублей бюджетных поступлений. После того как ее мощность возрастет до 50% отходов, эти показатели тоже увеличатся на порядок, уверены в ППК РЭО.

"Пластик пластику рознь, - добавил Денис Буцаев. - Наша задача сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать".

Пока обсуждается механизм введения запрета. Возможно, он будет реализован через увеличенную ставку экосбора для изделий, переработка которых невозможна. Сейчас для большинства видов товаров она составляет 15-25%, новая концепция расширенной ответственности производителей, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, предполагает ежегодное повышение ставки на 10%. Но для наименее экологичных товаров могут сделать и исключение, значительно увеличив этот платеж.

В ППК РЭО полагают, что роста расходов потребителей в результате перехода на более экологичные изделия произойти не должно. Наоборот, может сократиться платеж за вывоз отходов, который сегодня составляет для всей страны 193 млрд рублей. При этом в компании признают, что для перехода на упаковку для яиц из пульпокартона птицефабрикам придется менять фасовочные линии. Однако там полагают, что для такой модернизации потребуются не слишком большие инвестиции, которые вполне реально осуществить за переходный период. Аналогичных модернизаций потребуют и другие производственные линии.