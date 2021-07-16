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16.07.2021 00:41
Рубрика: В мире

Джонсон направит 50 млн фунтов на улучшение футбольных полей в стране

Фото: Frank Augstein / POOL / AFP Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP

Премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал дополнительные инвестиции в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в создание и модернизацию футбольных полей по всей стране. Такая информация опубликована на сайте британского правительства.

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Деньги, которые станут дополнением к уже заложенным в бюджет 25 миллионам фунтов стерлингов на футбольные поля, будут предоставлены в следующем году. В первую очередь их направят отстающим районам Великобритании, пишет РИА Новости.

"Эти инвестиции являются еще одним шагом на пути к тому, чтобы каждый мог находиться в среднем в 15 минутах от высококачественного футбольного поля", - говорится в сообщении правительства. В сочетании с другими взносами, это финансирование позволит построить 185 новых искусственных полей 3G, улучшить пять тысяч существующих газонов и создать девять "узловых" площадок с несколькими полями".

В Британии надеются, что все это усилит волну национального интереса к женскому Евро-2022, а также вдохновит будущих звезд на занятия спортом.

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