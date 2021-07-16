Эйфелева башня открылась после почти девятимесячной спячки

На Эйфелевой башне праздник: после почти девятимесячной спячки, вызванной антиковидными карантинами, главная архитектурная достопримечательность Парижа снова принимает туристов.

Правда, это произошло на две с лишним недели позже, чем у столичных музеев, знаковых исторических памятников, которые вышли из локдауна 30 июня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране на тот момент.

Чем объясняется задержка? На этот вопрос ответил президент Общества по эксплуатации башни Жан-Франсуа Мартенс. По его словам, "потребовалось немало времени, чтобы все начало функционировать как прежде".

И в первую очередь это касалось работы лифтов, всей структуры подъемных механизмов, так долго бездействовавших. Пришлось провести тотальную ревизию, а после в течение трех недель лифты работали в холостом режиме.

Помимо этого надо было предусмотреть меры санитарной безопасности как для персонала, а в структурах по обслуживанию башни занято 350 человек, так и для посетителей.

Было решено, что ежедневно Эйфелева башни будет принимать не 25 тысяч человек, как обычно, а почти в два раза меньше - 13 тысяч. Желающим на нее попасть предлагается приобретать билеты на сайте. Причем следует выбрать конкретную дату и точное время посещения, а также указать фамилию. Поэтому в день визита придется помимо билета предъявлять и удостоверение личности.

А вот с 21 июля лиц старше 18 лет на башню не пустят без санитарного пропуска (отметка о вакцинации или свежий негативный тест на COVID-19). Ну а маски, они тоже обязательны.

К тому же на всех трех ярусов башни посетителям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра, а одноразовую заполняемость лифтов сократили в два раза - не более 25 человек.

Есть еще одна причина, из-за которой "железная дама" припозднилась на рандеву с публикой. На башне проводится очередная, 20-я по счету, кампания по окраске. В предварительном порядке надо было зачистить подвергнувшиеся коррозии места, а также снять старую краску. Однако выяснилось, что в ней содержался свинец. Поэтому пришлось предпринять дополнительные защитные меры, чтобы обезопасить людей, занятых на этих работах, от вредного для здоровья металла.

Из-за затянувшегося простоя Общество по обслуживанию башни, а оно на 99 процентов принадлежит столичному муниципалитету, понесло огромные убытки. В прошлом году они составили 50 миллионов евро, а в этом, как считают в дирекции, будут еще больше - до 70 миллионов евро. В этой связи парижская мэрия планирует выделить "железной даме" субсидию в 60 миллионов евро. О намерении прийти на помощь столичной знаменитости также заявили во французском правительстве.