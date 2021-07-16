Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы

После завершения пикника с шашлыками одноразовый мангал надо донести до бака для сбора вторсырья, рассказали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Такой вид отходов подлежит переработке даже если на нем есть остатки угля, дров, накапал жир с мяса, а к ножкам прилипла земля.

Одноразовый мангал, как правило, сделан из стали, его вес около 500 грамм, сообщили в ППК РЭО. При переработке мангал разрежут на бруски, очистят от всей грязи и отправят в плавильные печи. В России до 80% выпущенного металла попадает во вторичный оборот, и мангалы тут тоже не должны быть исключением, уверен гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Оставленный в лесу на поляне мангал, как и выброшенный на придорожную свалку, будет разлагаться больше десяти лет, отравляя окружающую среду соединениями цинка и олова, которые в нем содержатся, предупреждают в ППК РЭО.