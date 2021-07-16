Еще 20 млрд рублей выделят на ликвидацию вреда экологии

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить из бюджета в 2021-2024 годах еще 20 миллиардов рублей на ликвидацию вреда экологии, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Согласно документу, средства пойдут на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Речь идет об очистке русел рек, акваторий внутренних морских вод и территориального моря РФ, подъему затонувших судов, ликвидации и консервации горных выработок, старых нефтяных и газовых скважин.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 августа 2021 года, далее - один раз в год.