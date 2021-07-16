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16.07.2021 18:58
Рубрика: Общество

Евгений Попов: Нацстандарт благополучия потребует около 3 тыс изменений в законы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Мария Попова Фото: Мария Попова
Фото: Мария Попова

Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов обсудил с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным механизм создания Национального стандарта благополучия, проект которого в настоящее время разрабатывает телеведущий.

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Журналист много лет изучал проблемы людей по всей стране. Сегодня он убежден: приоритетная задача - создание единой системы гарантий качества жизни для всех россиян, независимо от места их проживания, уровня доходов и социального положения.

"Эта система охватит все сферы жизнедеятельности человека - от уровня оплаты труда до условий проживания, которые существенно отличаются в зависимости от региона. Например, Москва - один из самых комфортных городов для жизни: более 24 тысяч благоустроенных дворов, где в шаговой доступности находятся более 26 тысяч детских, игровых и спортивных площадок. Многие регионы о таком могу только мечтать. Поэтому необходимо учитывать опыт столицы. Понимаю всю сложность этого проекта. Поэтому обратился за рекомендациями к Сергею Рябухину, который принимал участие в группе Дмитрия Козака по разработке "модельного бюджета", - комментирует Евгений Попов.

В ходе встречи сенатор обратил внимание на некоторые важные моменты подготовки документа. В частности, предстоит глубоко, комплексно проанализировать бюджеты всех уровней - от федерального до местного. Это позволит рассчитать, сколько средств из каждой казны может быть потрачено на реализацию отдельных задач стандарта. А также какая часть бюджетных обязательств может быть передана с одного уровня на другой, чтобы каждый субъект стал самодостаточным и смог выполнять полномочия по обеспечению граждан услугами высокого качества. Для этого потребуется разработать и утвердить через правительство РФ реестр бюджетных обязательств на всех уровнях консолидированного бюджета страны с обоснованием расчетов ассигнований и учетом специфики каждого региона отдельно.

Успех проекта зависит также от согласованности действий всех организаций, вовлеченных в этот процесс.

По мнению Евгения Попова, "создание Национального стандарта социального благополучия потребует эффективного взаимодействия многих министерств и ведомств. Предстоит сложнейшая задача: внести более 3 тысяч изменений в законы и подзаконные акты". Как считают эксперты, результат стоит затраченных усилий: реализация инициативы позволит улучшить качество жизни и обеспечить достойный уровень социальных гарантий.

Как утверждает Сергей Рябухин, важно осуществить координацию работы отраслевых министерств и профильных комитетов Государственной Думы. "Если этот симбиоз будет обеспечен, мы достигнем поставленной цели. Многие федеративные государства мира прошли этот путь. Задача очень сложная и интересная", - отмечает сенатор.

Общество

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