Фотограф Reuters убит талибами в Афганистане

Фотограф Reuters Даниш Сиддики, лауреат Пулитцеровской премии, самой престижной журналистской награды в США, был убит во время столкновения афганских сил с боевиками "Талибана" (группировка запрещена в РФ). Вместе с ним в перестрелке возле пограничного перехода с Пакистаном погиб высокопоставленный офицер афганских сил безопасности, сообщил афганский командующий.

Афганские спецподразделения вели боевые действия, чтобы вернуть себе основную рыночную площадь в Спин-Болдаке. Сиддики освещал события с начала этой недели в составе афганских спецподразделений, базирующихся в южной провинции Кандагар, и писал о боевых действиях между афганскими спецназовцами и талибами. "Мы срочно ищем дополнительную информацию, работая с властями в регионе, - говорится в заявлении президента Reuters Майкла Фриденберга и главного редактора Алессандры Галлони. - Даниш был выдающимся журналистом, преданным мужем и отцом и очень любимым коллегами. Мы вместе с его семьей в это ужасное время". Президент Афганистана Ашраф Гани написал в Twitter, что он "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Стало известно, что Сиддики был ранен осколком в руку ранее в пятницу, когда писал о столкновении. Ему оказали медицинскую помощь, а боевики "Талибана" позже отступили со своих позиций в Спин-Болдаке. Сиддики разговаривал с лавочниками, когда талибы снова атаковали рынок, сказал афганский командующий.

Сиддики был частью команды фотографов Reuters, получившей Пулитцеровскую премию 2018 года за художественные фотографии по освещению кризиса с беженцами рохинджа - серию, которую оргкомитет премии охарактеризовал как "шокирующие фотографии, показавшие миру насилие". Фотограф Reuters с 2010 года, Сиддики был военным корреспондентом в Афганистане и Ираке, работал во время спасательной операции после землетрясения в Непале. В последние месяцы его снимки, запечатлевшие пандемию коронавируса в Индии, были опубликованы по всему миру.

Боевики "Талибана" захватили приграничный район в среду, второй по величине переход на границе с Пакистаном и одну из самых важных целей, которых они достигли в ходе быстрого продвижения по стране в то время, когда американские военные уходят из Афганистана после 20-летнего присутствия в этой стране.

В период с 2018 по 2021 год в Афганистане были убиты 33 журналиста, говорится в недавнем отчете Организации Объединенных Наций. 30 апреля 2018 года были убиты десять журналистов, в том числе девять репортеров и фотограф, погибших в результате взрыва бомбы террористом-смертником в Кабуле, а также журналист афганской языковой службы BBC, который был застрелен в восточном городе Хост.