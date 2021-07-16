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16.07.2021 11:35
Рубрика: Экономика

"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 20 млрд кубометров

Текст: Сергей Тихонов

Экспорт в страны дальнего зарубежья достиг 99,9 млрд кубометров и вплотную приблизился к исторически рекордному уровню для первого полугодия (101,2 млрд кубометров). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, - на 25,7% (на 20,4 млрд кубометров), говорится в сообщении компании.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
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В частности, "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию (на 209,3%), Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%), Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%).

В сообщении также указывается, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы по-прежнему нет четкой тенденции сокращения отставания по запасам газа. Разрыв с уровнем прошлого года никак не может преодолеть рубеж в 32 млрд кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66 млрд кубометров, отобранных из европейских хранилищ во время осенне-зимнего сезона 2020/2021 года, на 29 июня восполнено только 18 млрд кубометров газа. В некоторые дни июня суточная закачка газа в европейские ПХГ показывала минимальные значения за многолетние периоды наблюдений. Так, 22 июня (247,9 млн куб. м) она была самой низкой с 2013 года, а 23 июня (233,3 млн куб. м) и 24 июня (237,1 млн куб. м) - с 2012 года.

По предварительным данным добыча газа компанией в 2021 году по сравнению с первым полугодием прошлого года выросла на 18% (на 39,8 млрд кубометров).

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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