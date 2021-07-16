Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке

Взрыв на газопроводе в Донецке является терактом. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал "Репортер Руденко".

Ранее в пятницу около 14:30 прогремел взрыв на газопроводе среднего давления в Буденновском районе Донецка, позже начался пожар. В эпицентре взрыва образовалась воронка.

"Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал Пушилин.

Он также отметил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более тысячи местных жителей. Глава ДНР обратился к Франции, Германии и России (трем членам "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины) с просьбой зафиксировать запрещенные методы ведения войны.