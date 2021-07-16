В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Подытожив опыт прошлого и результаты развития двусторонних отношений, 16 июля 2001 года стороны единогласно приняли решение подписать данный документ. Он заложил прочную юридическую основу для здорового и устойчивого развития китайско-российских отношений, вступающих в новый век, утвердил в себе основные принципы дружественного сотрудничества во всех сферах и стал важной вехой в истории китайско-российских отношений.

Прошедшие 20 лет со дня подписания Договора - период турбулентности и глубокой трансформации в международной обстановке, а для Китая и России - это два десятилетия динамичного развития межгосударственных отношений. В Договоре закреплена новая модель наших межгосударственных отношений в 6 измерениях.

Равноправие и взаимоуважение - основополагающие нормы общения двух стран. Взаимное уважение пути развития, выбранного в соответствии с национальными реалиями, равноправный диалог и добрососедство установили планку и явили пример для выстраивания взаимоотношений между крупными державами. Взаимная поддержка - важнейший дух взаимодействия. Стороны решительно поддерживают друг друга в защите ключевых интересов, в решении собственных задач, в вопросах национального возрождения и развития.

Углубление взаимодоверия - непоколебимый стратегический выбор. В рамках разветвленных механизмов контактов на высоком и высшем уровнях стороны обстоятельно и откровенно обмениваются мнениями с выходом на соответствующие договоренности по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Китайско-российские отношения не подвержены конъюнктурным колебаниям и всегда отличаются высокой динамикой развития. Обоюдный выигрыш - стержневой принцип сотрудничества. Товарооборот за последние 20 лет увеличился в более чем 13 раз - с $8 млрд долл. США в 2000 году до $107,8 млрд долл. США по итогам 2020 г. Взаимодействие двух стран охватывает самые широкие сферы: от энергетики, инвестиций, авиации, космоса и высоких технологий до качественно нового уровня - совместных разработок и производства, сопряжения стратегий развития.

Добрососедство и дружба - самое ценное достояние. Динамично развиваются культурно-гуманитарные обмены между нашими странами.Национальные годы, Годы языков, туризма, молодежных обменов, СМИ, межрегионального сотрудничества одни за другими прошли с большим успехом. Полным ходом реализуются мероприятия в рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Все это укрепляет взаимную симпатию китайского и российского народов.

Китай и Россия рассматривают защиту мира как важнейшую ответственность в международных делах. Стороны тесно координируют позиции и поддерживают друг друга на международной арене, способствуют политическому урегулированию ряда актуальных вопросов и совершенствованию системы глобального управления, общими силами реагируют на новые угрозы и вызовы, благодаря чему стали одной из ключевых стабилизирующих сил в современном мире.

Успешный опыт добрососедства, дружбы и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией служит достойным примером для подражания. За эти 20 лет Китай и Россия прошли непростой путь, сохраняя твердую приверженность своей цели

Благодаря совместным усилиям на протяжении этих 20 лет непрерывно укреплялись добрососедство и дружба между Китаем и Россией, углублялось стратегическое взаимодействие, расширялось взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня китайско-российские отношения достигли небывалой в истории высоты. Плодотворные результаты развития наших отношений наглядно показывают, что дух и буква Договора отвечают коренным интересам двух стран и их народов, созвучны лейтмотиву эпохи - миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, способны выдержать любые испытания глобальной турбулентностью.

В 2019 году, учитывая изменившуюся глобальную ситуацию, оправдывая общие чаяния двух народов, Председатель Си Цзиньпин и Президент В.В. Путин объявили о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, наметив в качестве целей и ориентиров стратегическую поддержку и взаимопомощь, курс на интеграцию, опору на инновационный подход, всеобщую пользу и взаимную выгоду. Качественно новый уровень наших межгосударственных отношений соответствует содержанию Договора, отражает яркие оттенки современности.

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Лидеры двух стран задают курс развития двусторонних отношений. С 2013 года Председатель Си Цзиньпин и Президент В.В. Путин встречались свыше 30 раз, провели более 100 телефонных разговоров и обменивались посланиями. Среди глав крупных держав они установили наиболее тесные рабочие контакты и глубокую личную дружбу. В Китае говорят: "Чем дальше уезжает родственник - тем роднее он становится, а чем дальше уезжает друг - тем ближе он становится". Интенсивное взаимодействие между лидерами наших стран является мощным стратегическим инструментом для развития двусторонних связей.

Наши страны связывают прочная сплоченность и нерушимая дружба. Как в Китае, так и в России популярна одна и та же пословица: "Друзья познаются в беде". После вспышки новой коронавирусной инфекции Россия стала одной из первых стран, которая направила в Китай помощь для борьбы с эпидемией. В свою очередь, Китай вошел в ряд стран, оказавших России наибольшую помощь в борьбе с этим заболеванием. Обе страны развертывают тесное сотрудничество в сфере профилактики и контроля эпидемии, разработки и производства вакцин и препаратов от коронавируса, а также, стоя плечом к плечу, дают жесткий отпор "политическому вирусу" и дезинформации. Когда широкое использование вакцин стало доступным, и Китай, и Россия условились вершить добрые дела во имя других стран и внести "китайско-российский вклад" в решение проблемы глобального дисбаланса при распределении вакцин и сохранности жизни и здоровья человечества.

Взаимовыгодное сотрудничество обретает все новую движущую силу. Содержание практического взаимодействия между Китаем и Россией непрерывно обогащается, а его масштабы увеличиваются. Три года подряд двусторонний товарооборот превышает 100 млрд долл. США. Благодаря последовательной оптимизации структуры двусторонняя торговля показала огромную стрессоустойчивость даже во время пандемии. В основном сформирована конфигурация транспортной взаимосвязанности двух стран, состоящая из двух трубопроводов и двух мостов, включая китайско-российский нефтепровод и газопровод по "восточному" маршруту, автодорожный мост Хэйхэ - Благовещенск, железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское. Кроме традиционных сфер, постепенно набирает обороты двустороннее сотрудничество и в новых областях, включая технологии 5G, большие данные, зеленую экономику, интернет, борьбу с изменением климата и исследования дальнего космоса. С быстрым ростом количества взаимных поездок граждан наших стран продолжают углубляться двусторонние культурно-гуманитарные связи и дружба двух народов.

Проникаясь высокими помыслами, наши страны демонстрируют ответственность за судьбы мира. Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и ведущими странами с развивающимся рынком. В условиях небывалых за последние сто лет крупных перемен перед лицом важнейшего выбора относительно того, куда двигаться миру и что делать дальше человечеству, Китай и Россия идут в авангарде поиска путей решения актуальных проблем путем продвижения сотрудничества в международном сообществе, в особенности между крупными державами, с тем чтобы объединить усилия для преодоления трудностей. Китайская сторона поддерживает инициативу России о созыве саммита пятерки Совета Безопасности ООН. Россия, в свою очередь, поддерживает позицию Китая, призывающую крупные страны подавать пример соблюдения норм равенства, честности, сотрудничества и законов.

Обоюдный выигрыш - стержневой принцип сотрудничества. Товарооборот за последние 20 лет увеличился между странами более чем в 13 раз с 8 млрд долларов в 2000 году до 107,8 млрд долларов по итогам 2020 года

В настоящий момент мир переживает весьма непростой исторический период. Система глобального управления претерпевает небывалую глубочайшую трансформацию, глобальный мир и безопасность сталкиваются с серьезными вызовами. Между странами нарастают взаимосвязанность, взаимозависимость и взаимовлияние. Сплоченность вместо раскола, открытость вместо замкнутости, сотрудничество вместо конфронтации - все это постепенно становится общим выбором международного сообщества. Успешный опыт добрососедства, дружбы и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией служит достойным примером для подражания.

Недавно в ходе видеоконференции Председатель Си Цзиньпин и Президент В.В. Путин объявили о продлении Договора. В принятом Совместном заявлении подтверждается, что Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай - в могущественной и благополучной России. Стороны продолжат развивать двусторонние отношения в духе концепции многовековой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, призывать международное сообщество отстаивать и распространять общие ценности во имя совместного прогресса. Данное заявление не только дало высокую оценку историческому значению и реальной ценности Договора, но и по-новому истолковало дух и принципы Договора. Заявление лидеров двух стран определило новые цели и указало направление для развития китайско-российских отношений в новую эпоху еще более высокого уровня.

Стоя на новой отправной точке и откликаясь на новый зов времени, Китай и Россия будут прилагать совместные усилия для наполнения двусторонних отношений новой жизненной силой, а также и впредь подавать пример в следующих четырех сферах.

Во-первых, пример взаимной стратегической поддержки и помощи. Общность взглядов, стратегическая поддержка и взаимопомощь являются характерной особенностью китайско-российских отношений в новую эпоху. Какие бы кардинальные изменения ни происходили в мире, стороны должны неукоснительно в полной мере реализовывать важные договоренности лидеров, неизменно оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга, твердо выступать в защиту партнеров.

Необходимо уверенно придерживаться курса на дальнейшее развитие китайско-российских отношений, сохранять приверженность принципам отказа от установления союзнических отношений, конфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Следует продвигать новаторский дух отношений согласно формуле "нет верхнего предела и запретных зон", развивать свободные от идеологии международные отношения нового типа вне зависимости от цивилизационных различий.

Во-вторых, пример взаимной пользы и общего выигрыша. Китай и Россия были и остаются важными, надежными и приоритетными партнерами на пути национального развития и возрождения. Важно реализовать крупные совместные стратегические проекты, поступательно выстраивая солидную материальную базу взаимодействия. В рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества следует увеличивать вложения в новые отрасли и новые формы хозяйственной деятельности, реализовывать наукоемкие проекты, создавая тем самым инновационный фундамент нашей кооперации. Важно с упором на обеспечение высококачественных результатов укреплять сотрудничество по сопряжению строительства "Одного пояса, одного пути" с ЕАЭС, непрерывно совершенствовать эту работу и культивировать новые точки роста.

В-третьих, пример сближения народов. Глубокая дружба - бесценное достояние и неиссякаемая движущая сила для развития китайско-российских отношений. Важно в дальнейшем укреплять обмены между народами, обогащать гуманитарные связи, поощрять обмен знаниями и опытом между молодыми людьми двух стран, чтобы китайско-российская дружба стала трендом современной эпохи, глубоко укоренилась в народе, передаваясь из поколения в поколение.

Китай готов вместе с Россией решительно защищать ооноцентричную систему международных отношений, отстаивая основанный на международном праве миропорядок

В-четвертых, пример защиты справедливости. Китай готов вместе с Россией решительно защищать ооноцентричную систему международных отношений, отстаивая основанный на международном праве миропорядок, претворять в жизнь подлинную многосторонность, способствовать демократизации международных отношений, продвигать общечеловеческие ценности: мир, развитие, равноправие, справедливость, демократию и свободу во имя формирования сообщества единой судьбы человечества.

За эти 20 лет Китай и Россия прошли непростой путь, сохраняя твердую приверженность своей цели. В условиях усиливающихся беспрецедентных перемен народы Китая и России и международное сообщество в целом возлагают еще большие надежды на вступившие в новую эпоху китайско-российские отношения. Текущий год проходит под знаком 100-летнего юбилея основания Коммунистической партии Китая и начала похода нашей страны ко второй столетней цели борьбы, намеченной к вековому юбилею образования КНР. Он также имеет ключевое значение для реализации Россией национальных целей развития на период до 2030 года. Можно сказать, что наши страны вместе вступают в новый этап развития и возрождения. Не будем забывать цели подписания Договора, следовать курсу передающейся из поколения в поколение дружбы, интенсивно углублять стратегическое взаимодействие и расширять спектр взаимовыгодного сотрудничества во имя народов двух стран, процветания и прогресса всего человечества.

Заглядывая в будущее, мы полны уверенности в блестящих перспективах китайско-российских отношений!