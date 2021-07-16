Глава Минфина назвал главные задачи на ближайшие три года

Органы власти должны в ближайшие три года уделить особое внимание вопросам выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, реструктуризации задолженностей регионов по ранее выданным бюджетным займам, а также предоставлению регионам кредитов для погашения долговых обязательств по ценным бумагам и коммерческим займам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время семинара, посвященного бюджетной политики.

По словам министра, важно ставить перед собой задачу не только по планированию бюджета, но и по его эффективному исполнению.

"Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов. Помимо этого, наблюдается положительная динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов", - сказал он.

Особое внимание Силуанов уделил необходимости исполнения регионами национальных проектов.

"Следует завершить все мероприятия и достигнуть установленных на текущий год результатов и показателей", - отметил министр.

Чиновник также напомнил о необходимости не допускать ослабления финансовой дисциплины. Так, при планировании бюджетов на 2022-2024 годы регионы должны сдерживать рост долга и исполнять принятые бюджетные обязательства.